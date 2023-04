Les œufs de Pâques, une tradition ukrainienne

Qu'on en fasse la chasse ou qu'on mange leur version chocolatée, les œufs décorés de couleurs flamboyantes sont aujourd'hui indissociables de la fête de Pâques. Or, ces derniers témoignent d'un savoir-faire traditionnel ukrainien vieux de plusieurs siècles. En 1984, l'émission Courtepointe se penchait sur la question.

[Il y a plus de 2000 ans], les Ukrainiens considéraient le soleil comme un Dieu , expliquait l’animatrice et journaliste, Lucie Bergeron. Ils célébraient le printemps avec des œufs : le jaune de l’œuf symbolisant le soleil et le blanc, la lune.

Les techniques traditionnelles pour décorer ces œufs se sont transmises de génération en génération.

Les techniques traditionnelles pour décorer ces œufs se sont transmises de génération en génération, au fil des millénaires.

Bien que la fabrication de ces précieuses œuvres d’art ait été, autrefois, un secret bien gardé, le savoir-faire ukrainien est aujourd’hui largement partagé.

D’abord, il faut savoir que les œufs de Pâques ukrainiens ne sont pas peints, mais plutôt trempés dans une solution colorante.

On recouvre d'abord de cire les parties que l'on souhaite conserver blanches.

On commence par recouvrir d’une fine couche de cire les lignes que l’on souhaite garder blanches puis on trempe l’œuf dans une solution de couleur pâle.

Ensuite, on recouvre de cire les dessins que l’on souhaite conserver de cette couleur avant de tremper à nouveau l’œuf, cette fois dans un colorant d'une couleur plus foncée. On poursuit ainsi jusqu’à ce qu’on arrive à la solution noire.

Une fois les différentes couches de couleurs apposées, il faut mettre l'œuf au four pour quelques minutes afin de faire fondre la cire et ainsi révéler l'œuvre complète.

Un œuf peut exiger jusqu'à 48 heures de travail minutieux.

Tout le procédé demande entre 3 et 48 heures de travail.

Ces œufs décorés étaient ensuite traditionnellement offerts aux proches en guise de carte de vœux.

Pour cette jeune Fransaskoise, « Pâques, c'est une fête d'œufs ».

Gagnant en popularité, les œufs de Pâques sont devenus un symbole incontournable de cette fête printanière.