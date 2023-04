Julie Dufour réclame un bloc de 500 mégawatts réservé pour des projets à la Zone IP

Pour ce qui est de la Zone IP, Mme Dufour en est venue sur le sujet après une intervention du conseiller Michel Potvin qui soulignait l'engagement de Québec, dans son dernier budget, d'investir 105,5 millions de dollars dans la Zone IP de Saguenay.

Là, je demande à la population : "Qu’est-ce que vous en pensez ? Un bloc énergétique de 700 mégawatts pourrait créer, avec les postes induits, 18 000 emplois. Est-ce que ce bloc énergétique-là serait mieux, serait plus favorable au développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu’un bloc énergétique, par exemple, à Rio Tinto?" , a-t-il lancé.

Ce à quoi la mairesse a souligné que l’énergie supplémentaire demandée sera réservée pour que des projets voient le jour au Port de Saguenay. Elle indique que les demandes en électricité s’annoncent importantes dans la région au cours des prochaines années, entre autres, avec le déploiement de la technologie Elysis de Rio Tinto.

Le Port de Saguenay.

Clairement que ça nous prend au minimum un bloc énergétique raisonnable dans la Zone IP pour être capable de signer tout ce qu’on est en train de démarcher. J’espère que les deux [le bloc énergétique pour Rio Tinto et ses projets ainsi qu’un autre espéré pour la zone IP] ne seront pas mis ensemble parce qu’on a Rio Tinto ici. Parce qu’on fait bien la transformation de l’aluminium, nous sommes fiers. On fait déjà l’aluminium vert au Québec. Je ne voudrais pas que le gouvernement voit ça comme ça : "Je vous donne un gros bloc, alors pour le reste du Saguenay-Lac-Saint-Jean on ne croit pas vraiment à votre développement" , précise-t-elle.

La mairesse ne s’avance toutefois pas sur le nombre d’entreprises qui pourraient se partager ce bloc d’énergie supplémentaire.

Questions d'urbanisme

Toujours lors de la séance de mardi, plusieurs élus ont voulu revoir les règlements d’urbanisme qui entourent le développement des secteurs de magasins à grande surface à Jonquière. Les règlements actuels priorisent l’implantation de ce type de commerce dans des secteurs comme le boulevard René-Lévesque, tandis que les centres-villes sont considérés comme des pôles de services.

Selon les élus, cette façon de faire mettrait des bâtons dans les roues à des entrepreneurs qui souhaitent s’installer dans certains secteurs. La problématique aurait fait surface lorsque certains commerçants ont déposé des demandes pour s’implanter à Jonquière.

Le conseiller municipal Kevin Armstrong a plaidé en faveur d’une modification du plan d’urbanisme.

Je pense sincèrement, notamment, pour la zone de René-Lévesque qu’on doit rouvrir le plan d’urbanisme rapidement et y réfléchir. Parce que les affectations de grandes surfaces de commerce en pensant qu’on va faire de René-Lévesque un nouveau Talbot, je n’y crois pas. Je ne pense pas que ça soit l’avenir , déclare-t-il.

La mairesse en réaction au dossier a précisé qu’elle souhaite qu'une réflexion plus large soit faite afin de revoir le développement des secteurs commerciaux à grande surface, sans nuire à la vitalité des centres-villes. Elle s’est engagée à déposer une résolution au comité exécutif.

Des terrasses plus grosses

Centre-ville de Chicoutimi.

L’été se fait sentir également au conseil de ville, alors que les élus ont adopté une mesure permettant aux restaurateurs des centres-villes de Saguenay d’installer une terrasse en empiétant sur la voie publique. Il faut rappeler que cette initiative avait été adoptée de manière temporaire à l’été 2020, en pleine pandémie, afin de respecter les mesures sanitaires. C’est le succès de l’initiative et l’absence de plaintes qui ont amené les élus à prendre cette décision.

