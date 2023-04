Le Conseil des Arts de Nipissing Ouest réfléchit à son mandat

L’organisme culturel est en pleine planification stratégique et en réflexion quant à son mandat, à sa portée et à son engagement.

Les consultations permettront aussi aux planificateurs de programmer les activités dont ont besoin réellement les membres de la communauté, affirme son président et directeur général, Marc Lavigne.

On saura quels événements les gens sont prêts à voir. Ils nous diront ce qu'ils veulent , note-t-il.

« Avant la pandémie, nous faisions des spectacles de musique, de théâtre et d'humour. On organisait aussi des camps d’été. Lorsque nous sommes revenus après la pandémie, nous avons seulement fait des spectacles musicaux pour recommencer tranquillement la machine. » — Une citation de Marc Lavigne, président et directeur général du Conseil des Arts de Nipissing Ouest

Le CANO procède à une réorientation de sa mission avec l’aide d’Idiome Conception, une entreprise fournissant des services de consultations.

Marc Lavigne veut mieux connaître les goûts et les besoins des résidents du Nipissing Ouest en matière de culture. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Sa planification stratégique existante étant désuète, ce diffuseur de spectacles professionnels a rencontré les 3 et 4 avril la collectivité pour réfléchir sur l’engagement de l’organisme dans l’avenir.

Le CANO cherche aussi à réorienter son mandat. Mais peu changera, selon l’entrepreneur Éric Charlebois, président d’Idiome conception.

Je ne suis pas convaincu, à ce point-ci, que quoique se soit changera de façon [manifeste] , fait savoir le consultant.

L’ouverture aux anglophones plutôt bien reçue, selon le CANO

Avant 2018, le CANO était un organisme qui offrait tous ses événements uniquement en français.

Par après, la vision a évolué, comme le précise le président et directeur général du CANO .

En 2018, nous avons un peu tourné la page afin de rendre notre organisme plus inclusif, donc pour avoir des événements en anglais aussi , explique Marc Lavigne.

« Et nous avons eu une très belle réponse de la communauté et tout le monde semble nous appuyer dans cette direction-là. Mais nous voulons, par des sondages et des consultations, nous assurer que c'est bel et bien la direction que nous entreprenons pour les prochains cinq ans. » — Une citation de Marc Lavigne, président et directeur général du Conseil des Arts de Nipissing Ouest

Cette intégration a plu à plus d’un.

Les spectacles qui se déroulent en anglais attirent les citoyens de langue anglaise, mais aussi des citoyens de langue française qui renouent avec des groupes, des chansons et des prestations qu’ils connaissaient depuis des années.

Environ 60% des résidents de Nipissing Ouest, une municipalité située entre le Grand Sudbury et North Bay, ont le français comme langue maternelle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Marc Lavigne voudrait que le CANO rassemble désormais toute la communauté : des jeunes comme des aînés, ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, de l'éducation, les agents de la municipalité, les nouveaux arrivants, les résidents de Nipissing Ouest et ceux qui y déménagent.

Inclure aussi les autochtones

Carole Lafrenière-Noël, qui passe la moitié de l’année à Nipissing Ouest, est parmi ceux et celles qui ont accueilli à bras ouvert l’initiative d’inclure les anglophones dans les activités culturelles du CANO .

Elle souhaite qu'on fasse un pas de plus pour favoriser l'échange. On a déjà fait un pas pour être plus inclusif, mais je pense qu’on peut explorer cet aspect-là davantage.

« Ça peut aussi être à l’avantage aussi bien des francophones que d'anglophones, et j’irai même de la population autochtone avoisinante. Il y a des ponts à créer, et c’est une belle occasion de faire connaître aussi la culture canadienne-française, mais d’avoir un échange. » — Une citation de Carole Lafrenière-Noël, originaire de Verner, dans la municipalité de Nipissing Ouest

Idiome conception aide le CANO à déterminer dans quelle mesure cet organisme offrant une programmation artistique et culturelle pourrait de moins en moins dépendre de bailleurs de fonds publics.

Le CANO devrait aussi voir comment la diversification de ses services pourrait être viable et durable.

Avec les informations de Sihem Gadi