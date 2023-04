Une chaise des générations conçue par des jeunes remise au conseil de ville de Saguenay

C’est cet organisme qui a approché la direction de l’établissement scolaire dans le but de trouver des jeunes prêts à participer. C’est finalement l’enseignante d’arts plastiques Isabelle Gilbert et 14 de ses élèves qui ont décidé de prendre part à la réalisation du projet. Selon l’enseignante, ses élèves ont pris la conception de la chaise très au sérieux.

C’est rare que je fasse un projet où les élèves poussent autant leur réflexion , a-t-elle mentionné.

La chaise a été remise avant la séance du conseil.

Des jeunes de l'École polyvalente Arvida ont décoré une chaise symbolique installée au conseil municipal pour rappeler les répercussions des décisions sur les prochaines générations. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Pour créer leur chaise, les élèves avaient reçu la consigne de ne rien acheter. Ils ont donc seulement utilisé des matériaux recyclés dans leur processus de création.

Saguenay compte mettre cette chaise en valeur dans la salle du conseil d'une façon qui reste à déterminer.

Message clair

Cette chaise des générations servira à porter un message clair aux instances municipales quant à l’importance de prendre en compte l’environnement dans leurs décisions. On s’attend à ce que le municipal prenne des décisions qui auront de l’impact sur nos jeunes. Cette chaise vient donc faire office d’aide-mémoire , a affirmé la porte-parole de Mères au front Saguenay , Myrtha Laflamme.

D’après la porte-parole, les membres du conseil municipal ont très bien accueilli le projet. On a eu la porte grande ouverte. "Mères au front", c’est un mouvement national, et il y a plus de 27 chaises des générations dans la province, mais c’est la première dans la région. Le conseil peut en être fier , a-t-elle mentionné.

Une chaise des générations se trouve maintenant dans la salle du conseil de ville de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Pour Livia Boily, une des élèves derrière la conception de cette chaise, participer à cette expérience a été l’occasion, tant pour elle que pour ses camarades, de pousser la réflexion sur diverses questions. Ça nous a bien sensibilisées sur les impacts environnementaux et sur l’importance d’adopter certains comportements comme celui de recycler , a-t-elle soutenu.

Trois chaises additionnelles ont été conçues par trois autres équipes de la même classe. Mme Laflamme a assuré que celles-ci allaient être placées à certains endroits dans la région.

Avec les informations d'Alexis Desnoyers Muckle