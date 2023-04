De retour dans sa résidence en Floride, Donald Trump a qualifié mardi d'« insulte à la nation » son inculpation officielle plus tôt devant un tribunal de New York, lors d'un jour historique d'une Amérique fracturée.

Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire , a assuré l'ancien président américain devant ses partisans, qui arboraient des cravates « Pas de crime » et des chapeaux « Trump 2024 ».

Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique , a-t-il lancé depuis la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, la même pièce dans laquelle il avait annoncé sa troisième candidature à la Maison-Blanche, le 15 novembre dernier.

L'ex-président Donald Trump entouré de ses avocats au tribunal. Photo : Getty Images / Pool

Quelques heures plus tôt, à Manhattan, l'ancien président républicain de 76 ans a plaidé non coupable de falsifications de documents comptables lors d'une audience pénale qui a réveillé les passions dans le pays.

Reparti libre sans contrôle judiciaire, M. Trump va tout tenter pour éviter l'épreuve d'un procès en janvier 2024, seulement quelques mois avant l'élection présidentielle à laquelle il est candidat.

Dans une salle d'audience bondée, le visage fermé, le républicain est apparu la mine grave, visiblement tendu.

Premier président américain de l'histoire à subir un tel sort, Donald Trump est accusé d'avoir orchestré une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l'élection de novembre 2016. Notamment en versant 130 000 $ US à une star de films pornographiques, Stormy Daniels, avec laquelle il aurait eu en 2006 une liaison extraconjugale qu'il fallait taire.

Le procureur du district de New York, Alvin Bragg, joue gros dans cette affaire qu'il mène contre Donald Trump. Photo : Getty Images / Michael M. Santiago

Donald Trump n'a cessé de mentir , a tonné le procureur de Manhattan Alvin Bragg en dénonçant, après cinq ans d'enquête de ses services, la conduite délictuelle grave de l'homme d'affaires new-yorkais.

L'un des avocats de l'ancien chef d'État, Todd Blanche, a promis de contester une inculpation triste et toute faite .

Lors de son passage rapide au palais de justice, Donald Trump a dû se soumettre, au tribunal, au rituel imposé à tout prévenu : décliner son nom, âge et profession, effectuer un relevé d'empreintes digitales.

De son avion, il n'a pas manqué de répéter sur son réseau Truth Social qu'il n'y avait pas d'affaire judiciaire.

Devant le palais de justice à Manhattan, des poignées de pro-Trump et d'anti-Trump ont été séparés dès les premières invectives, les autorités étant soucieuses d'éviter que les tensions et la polarisation extrême de la politique américaine ne dégénèrent en violences.

Joe Biden est resté très discret face à l'inculpation de son rival républicain. Cette comparution historique n'est pas une priorité , a signalé la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.

Les chefs d'inculpation sont liés à des fraudes comptables lors de versements légaux dans trois affaires scabreuses de la fin 2016.

Le paiement de 130 000 $ à Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, est au cœur du dossier du procureur de Manhattan contre Donald Trump. Photo : Getty Images / Ethan Miller

Un portier de la Trump Tower, qui prétendait avoir des informations sur un enfant hors mariage, a reçu 30 000 $ US pour garder le silence; une femme qui se présentait comme une ancienne maîtresse a touché 150 000 $ US pour se faire discrète; et surtout Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, qui a collaboré avec la justice pendant cinq ans, devait aussi se taire. Les 130 000 $ US qu'elle avait touchés n'avaient pas été déclarés dans les comptes de campagne du candidat à la présidentielle de 2016, une possible violation des lois électorales de l'État de New York.

Outre ce dossier, Donald Trump, qui a été mis en accusation deux fois par le Congrès, est visé par d'autres enquêtes plus graves, notamment sur son rôle dans l'attaque du Capitole, sa gestion des archives présidentielles et des pressions exercées sur des responsables électoraux en Georgie.