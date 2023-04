Alberta : 100 policiers de plus pour améliorer la sécurité publique

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé l’ajout de 100 policiers à Edmonton et à Calgary pour répondre à la violence marquée ces dernières semaines dans leurs réseaux de transports en commun et améliorer la sécurité publique. Chacune des deux villes verra 50 policiers garnir ses rangs dans les prochains mois.

Lors d’une conférence de presse à la station CTrain du quartier Sunalta de Calgary, la première ministre, Danielle Smith, a indiqué que la violence dans les transports collectifs d’Edmonton et de Calgary devait cesser.

« Assez c’est assez. » — Une citation de Danielle Smith, première ministre de l’Alberta

Un récent sondage montre qu’un Canadien sur quatre ne se sent pas en sécurité dans le réseau des transports en commun. On refuse que cette situation perdure [...] Lorsque quelque chose d’aussi essentiel que les transports collectifs devient une zone interdite et que des communautés entières vivent dans la peur, c’est que la limite a été franchie , a-t-elle déclaré.

La province espère que les 100 nouveaux policiers dans les rues de Calgary et d’Edmonton d’ici 18 mois pourront remédier à cette situation. D’après le ministre de la Sécurité publique, Mike Ellis, cette mesure devrait coûter 15 millions de dollars par an.

La première ministre Danielle Smith était entourée des chefs des services de police de Calgary et d’Edmonton, Mark Neufeld, et Dale McFee lors son annonce. La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, le ministre de la Sécurité publique, Mike Ellis et le ministre de la Santé mentale et des dépendances, Nicholas Milliken étaient également présents à la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

S’il y a une chose qui est certaine, c’est que davantage de policiers vont rendre nos rues plus sûres. Ce n’est pas compliqué, ça va assurer la sécurité de notre communauté , estime-t-il.

Parmi les autres mesures annoncées, on retrouve un investissement de 8 millions de dollars sur trois ans pour augmenter le nombre d'équipes de police et de gestion de crise (PACT) dans chacune des deux villes. Il s’agit d’équipes d’intervention spécialisées en santé mentale, combinant des policiers et des thérapeutes pour répondre aux appels au 911 qui concernent des cas de problèmes de santé mentale.

Le gouvernement dit que cela permettra l’ajout de 12 équipes à Calgary comme à Edmonton.

Les deux plus grandes villes de la province pourront également bénéficier d’une subvention de 5 millions de dollars chacune pour assurer le nettoyage des quais et des véhicules de leur réseau de transports en commun.

Par ailleurs, le gouvernement encourage Calgary et Edmonton à transférer le commandement et le contrôle des agents de la paix des transports en commun à leurs services de police respectifs.

Satisfaction à Calgary et à Edmonton

Le maire d’Edmonton, Amarjeet Sohi, qui n’était pas présent à la conférence de presse en raison d’une réunion du conseil municipal de la Ville, s’est dit satisfait de l’annonce effectuée par le gouvernement provincial.

Il a cependant prévenu que l’impact de l’embauche de nouveaux policiers ne devrait pas se faire sentir immédiatement : Cela prend du temps pour recruter et former ces nouveaux agents.

« Permettez-moi d’être clair, même avec ce financement supplémentaire, il reste des défis à relever. » — Une citation de Amarjeet Sohi, maire d’Edmonton

La mairesse de Calgary Jyoti Gondek a quant à elle salué la décision, d’ajouter des équipes d’interventions spécialisées (PACT) : « [Elles sont] bien équipées [et] peuvent venir en aide aux personnes qui traversent des crises de santé mentale. »

S’attaquer à la racine du problème

Selon Temitope Oriola, professeur en criminologie à l’Université de l’Alberta, si l’annonce d’aujourd’hui ne nuit pas nécessairement à l’amélioration de la sécurité publique, elle ne s’attaque toutefois pas à la racine du problème.

À son avis, c’est avant tout une crise sociale qui explique la montée de la violence des dernières années. La situation nécessite donc des solutions plus vastes : C’est une question d’itinérance, de dépendance à la drogue et de problèmes de santé mentale .

Le gouvernement doit ainsi fournir davantage de lits dans les établissements de santé mentale.

« Ce n’est pas un problème en lien avec le travail des policiers, c’est un problème social.Un problème grandissant » — Une citation de Temitope Oriola, professeur en criminologie à l’Université de l’Alberta

Cette annonce survient alors que la Ville de Calgary a annoncé lundi un plan d’action immédiat pour répondre aux préoccupations en lien avec la sécurité dans le réseau de transport en commun.

La métropole albertaine compte entre autres augmenter le personnel chargé de la sécurité publique sur le réseau ainsi que l’augmentation des patrouilles de nuit.

La province estime qu’entre juillet 2022 et janvier 2023, le nombre d’incidents criminels dans le réseau des transports en commun d’Edmonton a augmenté de 75 %. Il s’élève à 56 % pour Calgary entre 2021 et 2022.