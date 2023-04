La rivière du Petit Mécatina dans la mire d’Hydro-Québec

L’analyse sommaire du potentiel de la rivière du Petit Mécatina effectuée au cours de la dernière année révèle une puissance potentielle de 1200 mégawatts.

La porte-parole d'Hydro-Québec, Sandra Chiasson, affirme que les premières étapes de l'étude préliminaire nécessiteront une collaboration avec les communautés locales, notamment autochtones.

« Le plus important, c'est le dialogue, [c'est] de s'assurer qu'on est les bienvenus dans les communautés. » — Une citation de Sandra Chiasson, porte-parole d'Hydro-Québec

On verra comment on est reçus, ajoute la porte-parole. Mais pour le moment, on souhaite vraiment tout simplement les mettre à jour [les communautés] sur les données, donc on n'est pas en train d'annoncer un projet , indique Sandra Chiasson.

Sandra Chiasson, porte-parole d'Hydro-Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cette seconde phase d'analyse vise aussi à effectuer des visites de reconnaissance dans le secteur de la rivière, peut-on lire dans le communiqué d’Hydro-Québec. Si les études s’avèrent concluantes, il pourrait donc y avoir un projet de centrale à cet endroit.

« C'est le projet le plus avancé qui nous semble prometteur à ce point-ci. » — Une citation de Dave Rhéaume, vice-président, planification intégrée des besoins énergétiques et risques, à Hydro-Québec

En entrevue avec Patrice Roy, Dave Rhéaume, vice-président à la planification intégrée des besoins énergétiques et risques à Hydro-Québec, a admis qu'il y a plusieurs années, un projet avait été regardé sur cette rivière-là . À l'époque, il y avait eu la décision de ne pas aller de l'avant pour des raisons de coût et d'impacts , a-t-il ajouté.

Le vice-président a indiqué que différentes options seront étudiées, dont certaines qui ne comprennent pas d'ouvrages de retenue, ce qui ne crée pas de réservoirs.

Cette étude préliminaire est lancée au moment où Hydro-Québec anticipe la fin des surplus énergétiques vers 2027. La société d'État estime qu'il lui faudra produire davantage d'électricité pour répondre à la demande et pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Débats en perspective?

L'annonce d'Hydro-Québec risque de donner lieu à des débats au sein de certaines communautés innues sur la Côte-Nord, du moins dans celle d’Unamen Shipu.

Le chef de la communauté innue d'Unamen Shipu, Bryan Mark (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le chef de cette communauté innue souligne que les avis sont partagés au sein de sa communauté à savoir s'il devrait oui ou non y avoir de nouveaux développements hydroélectriques sur la rivière du Petit Mécatina.

« Selon mon constat, ça pourrait se situer, en termes d'acceptabilité sociale, presque dans les 50-50. » — Une citation de Bryan Mark, chef de la communauté d'Unamen Shipu

On parle des aînés, plus traditionalistes, qui veulent vraiment préserver la culture et le territoire tel qu'ils sont, explique-t-il. Mais d'un autre côté, il y a aussi les jeunes qui souhaitent s'impliquer, qui souhaitent avoir du développement, qui souhaitent avoir des emplois , explique le chef.

Bryan Mark se dit par ailleurs rassuré que des phases de consultation soient prévues par la société d'État avant qu'un quelconque projet aille de l'avant.

La Magpie absente de la phase d’études préliminaires

Hydro-Québec confirme aussi que la rivière Magpie est pour l’instant exclue des phases d'analyse sommaire du potentiel hydroélectrique de la province.

Le directeur de la conservation à la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP Québec) accueille tièdement la nouvelle, bien qu'il reconnaisse que le plan stratégique de la société d'État comprenne des mesures d'efficacité énergétique et de réfection d'anciens barrages.

En 2021, la rivière Magpie a été déclarée personnalité juridique par le Conseil des Innus d'Ekuanitshit et par la MRC de Minganie. (Photo d'archives) Photo : Charles Kavanagh

Pier-Olivier Boudreault estime que tant qu'il n'y aura pas d'engagement clair de la part de Québec pour la protection de cette rivière, les défenseurs de la Magpie resteront vigilants.

« Notre inquiétude reste présente tant que la rivière Magpie n'est pas officiellement protégée, tant qu'Hydro-Québec ne nous dit pas qu'ils sont d'accord avec la protection de la rivière. » — Une citation de Pier-Olivier Boudreault, directeur de la conservation à la SNAP Québec

Donc, nous, on reste hyper vigilants face à ça, puis on continue de demander à Hydro-Québec et au gouvernement du Québec d'officialiser la protection de la rivière dans les plus brefs délais ajoute-t-il. Pier-Olivier Boudreault admet cependant que cette décision le rassure un peu .

La grande rivière de la Baleine, située dans le Grand Nord, et la rivière Nottaway, au sud de la baie James, ont quant à elle été exclues de la phase d’études préliminaires.

