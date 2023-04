Danielle Smith menace CBC de poursuites pour sa couverture liée au barrage de Coutts

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, menace CBC de poursuites judiciaires si la société ne se rétracte pas et ne s'excuse pas pour sa couverture récente sur la première ministre et des cas de poursuites criminelles en lien avec le barrage frontalier de Coutts et la COVID-19.

Dans une lettre adressée au rédacteur en chef de CBC , Brodie Fenlon, et vérifiée par CBC News, l'avocat Munaf Mohamed exige, au nom de Danielle Smith, que la société rétracte ses reportages et publie des excuses en ligne et dans des bulletins de nouvelles. Selon la lettre, ces excuses doivent informer les lecteurs qu'il n'y a aucune preuve de malhonnêteté ou de contact direct entre la première ministre (ou quiconque de son bureau) et les procureurs de la Couronne de l'Alberta au sujet de poursuites spécifiques liées à la COVID-19 .

La lettre, datée du 2 avril, donne à CBC jusqu'au 28 avril pour agir. Après cette date, Danielle Smith pourrait intenter une action en justice en vertu de la loi albertaine sur la diffamation (Defamation Act).

Lundi, lors d'une conférence de presse non reliée à ce sujet, Danielle Smith a lu un extrait d'une déclaration écrite : Comme vous le savez, il y a eu de nombreux articles inexacts, trompeurs et probablement diffamatoires publiés au sujet de mes discussions avec des représentants de la justice concernant une amnistie pour des poursuites liées à la COVID-19 .

J'ai clairement indiqué que ni moi, ni personne au sein de mon équipe, n'a contacté de procureurs de la Couronne, comme cela a été prétendu.

La lettre vise un texte de CBC publié fin mars et intitulé Danielle Smith discussed COVID charges 'almost weekly' with justice officials, according to leaked call. Dans ce texte, les journalistes de CBC rapportent que la première ministre albertaine a affirmé parler presque chaque semaine d’accusations liées à la pandémie de COVID-19 avec de hauts dirigeants du ministère de la Justice, selon un enregistrement d’un appel téléphonique obtenu et vérifié par CBC /Radio-Canada.

Radio-Canada a publié une adaptation en français du texte de CBC , intitulée Danielle Smith a promis à Artur Pawlowski de tenter de faire abandonner ses accusations.

La lettre indique que ce texte de CBC , ainsi que d'autres articles et diffusions récents, cherchent de manière transparente à faire du sensationnalisme avec des allégations auxquelles la première ministre a déjà entièrement répondu, et à faire revivre un récit faux et diffamatoire contre la première ministre, son bureau, les procureurs de la Couronne de l'Alberta, et l'administration de la justice en Alberta .

Questionné à ce sujet, le chef des affaires publiques de CBC , Chuck Thompson, a affirmé dans un courriel : Comme nous l'avons toujours dit, nous restons fidèles à notre [processus journalistique] dans cette affaire et, si nécessaire, nous le défendrons devant le tribunal.

Une couverture irresponsable

L’enregistrement dévoilé dont il est question dans le texte est celui d’une conversation téléphonique entre Danielle Smith et un pasteur controversé de Calgary, Artur Pawlowski. La discussion a eu lieu au début du mois de janvier, quelques semaines avant le début du procès de ce dernier à Lethbridge, le 2 février.

Artur Pawlowski fait face à deux chefs d'accusation pour méfait et pour un autre en vertu de la Loi sur la défense des infrastructures critiques de l’Alberta (Critical Infrastructure Defence Act), en lien avec le barrage du poste frontalier de Coutts l'an dernier qui a paralysé le principal passage frontalier américain de l'Alberta pendant plus de deux semaines. Un juge doit rendre sa décision début mai.

La lettre adressée à CBC fait également référence à un texte du 19 janvier intitulé Alberta premier's office contacted Crown prosecution about Coutts cases : sources, et le qualifie de reportage irresponsable de la part de CBC , vraisemblablement dans le but de faire du sensationnalisme avec un récit politique .

Radio-Canada a aussi publié une version en français de ce texte, intitulée Le bureau de Danielle Smith aurait contacté des procureurs sur les poursuites de Coutts.

La lettre précise qu' en l'absence d'excuse, de rétractation et de correction de la part de CBC , la première ministre ne fera aucun commentaire.

Danielle Smith a toujours nié tout comportement inapproprié de sa part ou de la part de son bureau en lien avec des poursuites liées à la COVID-19.

Comme je l'ai déjà dit, j'ai demandé à mon équipe de travailler avec le ministère de la Justice pour déterminer si quelque chose pouvait être fait pour accorder l'amnistie aux personnes accusées d'infractions non violentes et sans armes à feu liées à la COVID-19 , a affirmé Danielle Smith dans un tweet, le 29 mars, faisant référence à la couverture de CBC News.

Comme indiqué précédemment dans de multiples entrevues, j'ai reçu un avis juridique du ministère de la Justice recommandant de ne pas continuer à vouloir offrir l’amnistie, étant donné que plusieurs affaires concernant cette question étaient, et sont toujours, devant les tribunaux. J'ai suivi ce conseil.

D'après les informations de John Mazerolle