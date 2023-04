La taille de l’État fédéral a augmenté de façon fulgurante, révèle un nouveau rapport

Davantage de fonctionnaires, de hausses salariales et de contrats à des firmes privées... Un nouveau rapport du Directeur parlementaire du budget (DPB) déposé mardi détaille l'augmentation fulgurante des dépenses de fonctionnement du gouvernement fédéral dans les deux dernières années.

L'année dernière, le gouvernement Trudeau a dépensé 115,9 milliards de dollars pour faire fonctionner l'État canadien, soit 28,4 milliards de plus qu'il en coûtait deux ans plus tôt lors de l'exercice financier de 2019-2020. Une augmentation de 32,5 % des dépenses.

Cela représente une croissance annuelle moyenne de 15,2 %, ce qui est nettement supérieur au taux de croissance historique moyen de 3,6 % enregistré au cours de la période allant de 2007-2008 à 2019-2020 , peut-on lire dans le rapport intitulé Examen des dépenses en personnel.

"Exploser", c'est peut-être un bien grand mot , affirme en entrevue téléphonique le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, à propos de la taille de l'État fédéral. Il souligne que la taille de l'État, particulièrement de la fonction publique, a augmenté de façon considérable depuis l'élection du gouvernement Trudeau en 2015, et que cette augmentation est en adéquation avec l'agenda et le programme sur lesquels le gouvernement a été élu puis réélu .

Sans compter la pandémie, qui a fait augmenter les dépenses gouvernementales tous azimuts.

Des services qui ne se sont pas améliorés

Mais le directeur parlementaire du budget convient néanmoins que les chiffres contenus dans son rapport ont de quoi surprendre.

Vous avez tout à fait raison d'être impressionné , dit-il. Il souligne que ces hausses, loin d'être ponctuelles, semblent installées dans l'appareil gouvernemental et que la population canadienne n'en ressent pas toujours les effets.

Qu'est-ce que le Bureau du directeur parlementaire du budget? Le rôle du Directeur parlementaire du budget consiste à fournir des renseignements et des analyses indépendantes et non partisanes aux élus et aux sénateurs. Il est indépendant du gouvernement et publie des études afin d'aider les parlementaires à prendre des décisions en matière de finances publiques.

Ça s'accompagne de ce qui est souvent perçu comme des services qui ne se sont pas améliorés. Dans certains cas, on constate que les services de la fonction publique se sont même détériorés, et qu'ils ne semblent pas être tous au niveau de ce qu'on s'attendrait de la fonction publique.

Plus de la moitié des coûts de fonctionnement est consacré au personnel. Et les dépenses liées à l'embauche et à l'emploi de fonctionnaires ont augmenté de 30,9 % depuis 2019, passant de 46,3 milliards de dollars en 2019-2020 à 60,7 milliards de dollars en 2021-2022 , détaille le rapport du DPB .

Les salaires des employés, eux, ont augmenté de 6,6 % en moyenne ces deux dernières années. Sur la même période, les heures supplémentaires et les primes ont augmenté en moyenne de 7,4 %, ce qui est nettement supérieur à la croissance moyenne historique de 2,0 % , note également le rapport.

« Plus de fonctionnaires qui sont payés plus cher, ça fait en sorte que les coûts en personnel de la fonction publique fédérale ont augmenté considérablement [...], en particulier au cours des deux années de pandémie. » — Une citation de Yves Giroux, directeur parlementaire du budget

Recours à des services professionnels et spéciaux

Le rapport du DPB met également en lumière le fait que le gouvernement fédéral a de plus en plus recours à de la sous-traitance. Pour preuve, les dépenses liées aux services professionnels et spéciaux sont en augmentation de près de 15 % depuis deux ans.

Les services professionnels, c'est une catégorie assez vaste qui inclut les consultants, dont les firmes comme McKinsey et les grandes firmes de comptables, mais aussi des services informatiques que le gouvernement ne peut pas fournir à l'interne , explique Yves Giroux en entrevue. Il considère le recours à ces services comme un complément aux effectifs de la fonction publique .

« [Le gouvernement] a recours à de l'aide extérieure, soit parce que c'est spécialisé, soit parce qu’il manque d'effectifs à l'interne. » — Une citation de Yves Giroux, directeur parlementaire du budget

En janvier, Radio-Canada révélait que le gouvernement Trudeau avait octroyé plus de 100 millions de dollars en contrat à la firme de conseil McKinsey.

Une enquête parlementaire s'est d'ailleurs penchée sur l'octroi de ces contrats par le gouvernement fédéral, qui a depuis promis de revoir ses façons de faire.

Néanmoins, les contrats octroyés à l'externe occupent ainsi une place de plus en plus grande dans le budget de la fonction publique, confirme le rapport. L’augmentation des dépenses en services professionnels et spéciaux au cours des deux dernières années représente 14,7 % de l’augmentation des dépenses de fonctionnement totales du gouvernement , peut-on y lire.

100 milliards d'ici 2028?

Le dépôt de ce rapport intervient au moment où de nombreux secteurs de la fonction publique négocient de nouvelles conventions collectives avec le gouvernement fédéral.

En tête de liste des demandes de l'Alliance de la Fonction publique du Canada : une nouvelle augmentation salariale de 4,5 %, pour aider ses membres à faire face à la hausse du coût de la vie.

Une telle hausse entraînerait des coûts supplémentaires pour le gouvernement [...] de 16,2 milliards de dollars sur la période allant de 2023-2024 à 2027-2028 , estime le Directeur parlementaire dans la section Scénario de risque des dépenses en personnel , incluse à la fin de son rapport.

Ça peut sembler énorme, mais le gouvernement prévoit dépenser chaque année environ 500 milliards de dollars à compter de l'année prochaine , précise Yves Giroux. On parle d'à peu près 3 % d'augmentation dans l'ensemble des dépenses du gouvernement, mais ça pourrait faire en sorte que la rémunération et les services [de consultants] frôleraient les 100 milliards de dollars par année d'ici cinq ans.

Dans son budget déposé à la fin mars, le gouvernement Trudeau a déjà indiqué son intention de couper dans la fonction publique.

Au moment d'écrire ces lignes, ni l'Alliance de la Fonction publique du Canada ni le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada n'avaient fait suite à nos demandes d'entrevues.