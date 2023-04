Deborah De Luca et Miss Monique pour les 20 ans de Piknic Électronik

Montréal, Melbourne, Miami, Santiago et Sao Paulo : Piknic Électronik a fait bien du chemin depuis sa création, en 2003, faisant maintenant danser les mélomanes d’un peu partout dans le monde. Le rendez-vous d’après-midi préféré des adeptes de musique électronique a dévoilé mercredi la programmation montréalaise de sa 20e année d’activité.

L’événement dansant accueillera dans la métropole québécoise une centaine de producteurs, productrices et DJ en tout genre du 21 mai au 1er octobre prochains, dont le vétéran de la deep house Kerri Chandler, la vedette italienne Deborah De Luca, ainsi que Miss Monique, qui a récemment fait danser le public de l’Igloofest.

Piknic Électronik fera la part belle aux artistes d'ici, invitant pas moins de 52 musiciens et musiciennes du Québec à faire vibrer la foule du parc Jean-Drapeau. La grande habituée Misstress Barbara sera du lot, mais aussi Bad Wrld, Ferias et les membres de la nouvelle étiquette montréalaise Collection Disques Durs.

La DJ Misstress Barbara a souvent fait résonner ses rythmes dans le parc Jean-Drapeau. Photo : ICI ARTV

Redécouvrir le parc Jean-Drapeau

Cette cuvée éclectique n’aurait jamais pu faire danser les mélomanes de Montréal cet été sans une visite improvisée de Pascal Lefebvre et de Louis-David Loyer, deux des quatre fondateurs de l’événement (avec Nicolas Cournoyer et Michel Quintal), au parc Jean-Drapeau en 2003. Le duo faisait alors du repérage de lieu pour le festival Montréal en lumière.

J’ai découvert le stabile d'Alexander Calder (Trois disques, ou L’Homme) avec Louis-David, et j’ai eu une épiphanie, se souvient Pascal Lefebvre. J’ai fait : "Wow!" L’idée a pris forme à ce moment-là. Avec ses acolytes, il a rapidement présenté le projet à l’équipe du parc Jean-Drapeau, et seulement 20 jours plus tard, le premier Piknic Électronik débutait.

Depuis, le festival a migré du stabile d’Alexander Calder vers la Plaine des Jeux, et déménagera à nouveau cet été pour investir temporairement un site plus près de son lieu d’origine et de la station de métro, en raison de travaux dans le parc Jean-Drapeau.

Ça permet de faire redécouvrir le parc, dit Pascal Lefebvre, optimiste. C’est un beau cadeau. Il y a un peu de nostalgie dans tout ça.

Le Piknik Électronik existe depuis 20 ans. Photo : Piknic Électronik Montréal/Cannelle Wiechert

De grandes pointures au rendez-vous

Parmi les artistes qui testeront le nouvel emplacement de Piknic Électronik, mentionnons le New-Yorkais Louie Vega et le producteur techno DVS1. Le duo berlinois FJAAK sera également de la partie, ainsi que Nicola Cruz avec ses rythmes hybrides.

La fête se poursuivra au-delà du mois d’août avec l’icône berlinoise DJ Stingra 313, qui performera avec l’Allemande Helena Hauff. Le collectif français Dure Vie, Ben UFO et Chaos In The CBD sont aussi à l’horaire.

Les événements OfF Piknic, une formule concert de Piknic Électronik annoncée plus tôt cet hiver, rassembleront des colosses de la musique électronique, comme la reine du techno Charlotte de Witte et le duo français The Blaze.

Ces 20 dernières années, l’événement dansant a vu défiler pas moins de 1000 artistes, devant une foule avoisinant le 1,5 million de spectateurs et spectatrices.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.