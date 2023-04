Projet d’hôtel à l’aéroport d’Ottawa : une demande d’aide financière divise des élus

Au terme d'une rencontre de plusieurs heures, mardi, le Comité des finances et des services organisationnels de la Ville d'Ottawa n'est pas parvenu à trancher sur la question d'accorder ou non une aide financière pour la construction d’un hôtel à l'aéroport international d’Ottawa. Il reviendra au conseil municipal de trancher le 12 avril prochain.

Le maire d'Ottawa a toutefois déjà annoncé ses couleurs, lundi, en indiquant qu’il ne souhaitait pas que de l’argent public soit injecté dans le projet.

Un rapport de la Ville d’Ottawa a recommandé, mardi matin, au Comité des finances et des services organisationnels d’approuver la demande de subvention formulée par le groupe Germain Hôtels.

La requête a été présentée par l’entreprise familiale dans le cadre d’un programme mis en place pour redynamiser l’aéroport, appelé Plan d'amélioration communautaire de l’Aéroport international d’Ottawa (PAC).

Le PAC a pour but d’offrir des incitatifs financiers aux entreprises qui aménagent ou dynamisent la zone entourant l’aéroport d’Ottawa.

Concrètement, le PAC permettrait au promoteur Germain Hôtels de bénéficier d'un allégement fiscal de 300 000 dollars la première année et de plus de 13 millions de dollars sur 25 ans.

Un projet estimé à 55 millions $

Le groupe Germain Hôtels propose la construction d’un hôtel de 180 chambres avec un restaurant, un centre d’affaires, une salle de réunion, une salle d'entraînement physique et une passerelle piétonnière reliant l’hôtel au terminal de l’aéroport.

L'Aéroport international d'Ottawa veut devenir une plateforme de correspondance aéroportuaire, selon son président-directeur général, Mark Laroche. Photo : Gracieuseté: Ville d'Ottawa

Avant, la pandémie, les coûts associés à la construction de l’hôtel étaient estimés à 42 millions de dollars. Mais la crise sanitaire a contraint le groupe à mettre le projet en veilleuse, a expliqué Hugo Germain, vice-président de Germain Hôtels, mardi, devant le comité.

Finalement, au moment de réévaluer le projet à l’automne 2021, le projet a été estimé à 55 millions de dollars, en raison notamment de la hausse des coûts de construction qui avaient beaucoup augmenté, selon M. Germain.

Or, au printemps 2023, le projet est devenu viable grâce au PAC de l’aéroport , a-t-il affirmé.

Je ne crois pas à ce modèle , dit le maire d’Ottawa

Mais au terme de plusieurs heures de présentation, le comité n’a pas réussi à trancher. Les discussions se sont terminées avec un vote de six contre six.

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a tenu à remettre les choses en perspective.

Il a assuré qu’il soutient le développement économique de la Ville d’Ottawa, particulièrement son aéroport international. Mais, pour le moment, il préfère privilégier d’autres projets.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Ce n’est pas parce que je ne soutiens pas et ne crois pas à l'aéroport ou à son développement économique et à son équipe. C’est juste que je ne supporte pas le modèle économique [de Germain Hôtels] , a-t-il commenté.

Mettre Ottawa sur le même plan que Montréal et Toronto

À l’issue du vote, le président-directeur général de l'aéroport d'Ottawa, Mark Laroche, n’a pas caché sa déception auprès de Radio-Canada.

Je suis déçu, mais j’ai espoir que le conseil va l’entériner [le plan], mais on verra , a commenté M. Laroche.

D'ailleurs, lorsqu’est venu son quart de parole pendant la présentation, il l’a dit haut et fort : il veut faire d’Ottawa une plateforme de correspondance aéroportuaire.

Être une plaque tournante, c’est un paquet de facteurs. Il faut avoir les [infrastructures] pour supporter un hub [plaque tournante]. Un aéroport qui est relié à un hôtel, c’est une partie du puzzle , a renchéri M. Laroche.

Mark Laroche, président-directeur général de l'aéroport d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Selon les arguments qu'il a formulés devant le Comité, M. Laroche a expliqué qu’en mettant en oeuvre ce projet, Ottawa pourrait attirer plus de vols internationaux et ainsi faire de la concurrence à d’autres aéroports canadiens, comme les aéroports internationaux de Toronto et Montréal. Mais cela exigerait, a-t-il ajouté, que la Municipalité et l'aéroport d’Ottawa ne fassent qu’un .

Nous voulons cet aéroport pour inciter les gens à rester ici, que les gens se disent : "Je ne veux pas prendre ma correspondance à Toronto ni à Montréal, mais je vais la faire à Ottawa, parce qu’il y a un hôtel qui m’offre les facilités" , a-t-il fait valoir.

L'aéroport d'Ottawa a perdu 90 % de son achalandage en raison de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

D'après Sueling Ching, la présidente de la Chambre de commerce d’Ottawa, c’est le projet que nous espérons pour la survie d'Ottawa .

Pendant sa présentation, Mme Ching a fait valoir les retombées économiques que la Ville pourrait tirer de l’hôtel.

La réalité est que nous aurons de nouveaux impôts, [nous] créerons de l’emploi , a-t-elle commenté.

Un argument qui fait écho auprès de la vice-présidente aux développements de la destination à Tourisme Ottawa, Catherine Callary.

Le secteur du tourisme soutient la demande d’investissement du groupe Germain Hôtels. On voit l’effet positif que ça peut avoir, ça va attirer plus de monde , a-t-elle dit.

Selon Mme Callary, l’aéroport d’Ottawa est un point central du secteur du tourisme .

Elle est d'avis que les voyageurs, s’ils sont en période de transit et qu'un aéroport de proximité leur procure une situation optimale, pourraient décider de visiter la ville.

L'hôtel va stimuler l’économie, spécialement pour les personnes qui arrivent très tard ou qui ont un vol très tôt le matin. Ils peuvent prendre un hôtel proche de l’aéroport , a fait valoir Mme Callary.

Le conseil municipal devrait se prononcer sur la demande d'aide du promoteur le 12 avril prochain.

