L’école de voile de Shediac pourrait fermer ses portes après plus de 60 ans d’activité

Pierre Dupuis et d’autres bénévoles à l’école ont appris la nouvelle il y a quelques semaines, par courriel. Le port de plaisance de Shediac a décidé qu’il y avait plus d’intérêt à continuer à offrir une école de voile , explique-t-il.

Selon le gérant du Yacht Club, Gerry O’Brien, le bâtiment qui abritait l’école était endommagé, notamment à la suite de l'ouragan Dorian en 2019 et plus récemment par la tempête Fiona.

C’était soit de remplacer, tout ramener les choses au code du bâtiment, ce qui aurait coûté un assez gros montant, ou de démolir le bâtiment et le remplacer avec un nouveau , explique-t-il.

Ce montant aurait pu être récolté à l’aide d’une augmentation des frais des membres du club. Mais lors de l’assemblée générale en automne, les membres du conseil ont voté contre cette hausse.

Pierre Dupuis a lui-même fréquenté l’école de voile dès 1985. Ses enfants suivent également des cours. C’est une passion pour nous autres à la maison , affirme-t-il.

Pierre Dupuis dans son voilier accompagné de ses deux fils et de son épouse, Marybeth. Photo : Gracieuseté Pierre Dupuis

Selon lui, la perte de cette école est énorme dans la communauté. Il est lui-même est tombé en amour avec la voile grâce à ces cours, puisque ses parents n’avaient pas de bateau.

[C’est important de] pouvoir offrir des choses à des jeunes qui n'auraient jamais l’opportunité de pratiquer la voile ou aller sur un bateau puis apprendre comment naviguer.

À la recherche d’un nouvel emplacement

Mais Pierre Dupuis et d’autres membres de la communauté ne baissent pas les bras. Ils souhaitent déplacer l’école de voile ailleurs, indépendamment du Yacht Club.

« On est bien décidé qu’on va avoir une autre école de voile dans la région. C’est tu la région de Shediac, c’est tu la région de Cocagne, on n'est pas certains encore. » — Une citation de Pierre Dupuis

Puisque la rampe d’accès vers la baie de Shediac au Yacht Club est enrochée, le comité de parents doit se tourner ailleurs.

Le groupe souhaite également récupérer l’équipement de l’école, dont les bateaux, pour la plupart acquis à l’aide de levées de fonds. Des négociations sont en cours avec le Yacht Club, selon M. Dupuis.

60 ans d’histoire

Des cours de voile dans la baie de Shediac ont eu lieu dès les années 1960. Le bâtiment aujourd’hui détruit était rempli d'histoire, selon des anciens étudiants.

Cara Cripton-Inglis a été étudiante puis instructrice à l’école. Elle se souvient des empreintes de main en peinture de tous les instructeurs qui ornaient les murs de l’école. Elle travaille maintenant à la garde côtière canadienne l’été.

Quand j’ai commencé avec l’école de voile à huit ans, j’avais vraiment trop peur même d’enlever mon gilet de sauvetage pendant les tests de natation! [...] J’ai tellement appris et changé grâce à l’école de voile.

Le bâtiment où se trouvait l'école de voile, du Yatch Club de la baie de Shediac, a été détruit il y a quelques semaines. Photo : Gracieuseté Cara Cripton-Inglis

Elle se dit chanceuse d’avoir eu l’occasion d’apprendre le sport de manière pratique.

Je connais beaucoup d'enfants, dont moi-même, qui ont pu sortir de leur cadre social dans un environnement extérieur plutôt qu'à l'intérieur d'une salle de classe.

Mathieu Dastous a lui aussi découvert la voile et son amour pour la nature à l’aide des cours de voile. Il s’est donc impliqué dans le comité de parents, afin que ce transfert de connaissances puisse continuer.

Il y a toutes sortes de compétences qu’ils apprennent à travers ça. [...] Ça donne confiance. C'est une confiance qui se traduit dans d’autres sphères de la vie aussi.

Il a espoir que le comité réussira à trouver un nouvel emplacement, en plus de former un organisme à but non lucratif pour gérer l’école.