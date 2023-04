La protectrice des enfants de la Saskatchewan s’inquiète du placement chez des proches

La protectrice des enfants de la Saskatchewan, Lisa Broda, estime que les enfants placés dans le programme de placement chez des proches (Person of Sufficient Interest ou PSI, NDLR) ne bénéficient pas des mêmes traitements que ceux placés dans d'autres types de foyers.

Au sein du programme de PSI, le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan place les enfants dans leur famille élargie lorsqu'ils sont retirés de leur foyer parental, note la protectrice dans une déclaration publiée mardi.

Le rapport (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) (intitulé In Their Sufficient Interest?) souligne que les enfants placés dans le programme de PSI reçoivent un traitement différent de ceux placés ailleurs.

« Bien que nous soutenons les efforts du ministère pour placer les enfants dans une famille élargie appropriée, ce programme présente des caractéristiques uniques qui ne permettent pas aux enfants de bénéficier des mêmes accès aux droits fondamentaux et de la même attention », indique Lisa Broda.

Tragiquement, notre travail d'enquête et de plaidoyer a révélé plusieurs cas dans lesquels les enfants ont été victimes de mauvais traitements, d'abus et d'actes graves qui ont eu un impact émotionnel et physique significatif ou, pire encore, ont entraîné la mort d'un enfant , a-t-elle ajouté, en conférence de presse.

D'ailleurs, le rapport présente huit recommandations qui visent à améliorer les politiques et les procédures du programme de PSI ainsi qu'à évaluer son efficacité et à modifier la réglementation.

Le ministère a accepté sept de ces huit recommandations et a commencé à progresser dans leur mise en œuvre , note le communiqué.

Lisa Broda estime que les recommandations conduiront à des changements qui placeront l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de toutes les décisions prises pour la prise en charge du programme de PSI .