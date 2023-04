Plus de 249 000 $ amassés au téléradiothon pour l’Élyme des sables à Sept-Îles

L’événement a eu lieu dimanche après-midi au Centre des Congrès de Sept-Îles. Il est le principal moyen de financement de l’Élyme de sables.

Plusieurs artistes, dont King Melrose, Simon Morin, Mario Saint-Amand, Caroline Noël et Audrey Caron ont livré une performance au cours du téléradiothon.

Le comédien et chanteur Mario Saint-Amand (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Michaud

Ce type d'événement est capital pour assurer le fonctionnement de la maison de soins palliatifs septilienne, qui offre un total de six chambres pour les patients.

Le gouvernement du Québec a un budget annuel pour les maisons de soins. Puisqu’on a six chambres, on a droit à 660 000 $ par année de Québec. Mais on a besoin de plus de 1,2 M$ par année , explique le président du conseil d’administration de l'Élyme des sables, Guy Berthe.

« Pour le reste de la somme nécessaire à notre fonctionnement, il faut l’obtenir à l’aide de grands événements, dont le téléradiothon. » — Une citation de Guy Berthe, président du conseil d’administration de l'Élyme des sables

Guy Berthe est le président du conseil d’administration de l'Élyme des sables. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Parmi les autres activités organisées au profit de la maison de soins palliatifs, Guy Berthe rappelle l’importance de la dictée distribuée auprès d’élèves du primaire de Sept-Îles. Cette année, la dictée a permis d’amasser un peu plus de 40 000 $.

Ce sont tous les parents qui aident les jeunes et qui donnent , lance-t-il en entrevue à l'émission Bonjour la Côte.

L’événement de dimanche a été diffusé à la radio, à la télévision et sur le web de 13 h 30 à 16 h 30, peut-on lire sur la page Facebook de l’Élyme de sables.

Cette maison de soins palliatifs, qui offre aux résidents de la région un milieu de fin de vie, a été construite à la fin des années 2000. Elle a accueilli sa première résidente en 2009, selon le site Internet de l’Élyme de sables.