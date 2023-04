Les études du climat et de la géologie décrivent une planète, aujourd'hui bleue, qui serait apparue blanche à un observateur depuis l'espace.

Ces études s'appuient sur des dépôts laissés par les glaciers de l'époque et découverts près de l'équateur. Si la glace a pu atteindre cette latitude depuis les pôles, c'est que la planète en était presque entièrement recouverte.

Les études précédentes présentaient la Terre presque complètement recouverte de glace. Photo : NASA

Toutefois, ce scénario est depuis longtemps contesté par des géologues et par des climatologues, convaincus de la présence de vastes zones de neige fondue ou même d'océans qui auraient permis à l'oxygène ambiant d'être absorbé dans l'eau pour y contribuer au développement de la vie.

L'étude de scientifiques chinois publiée dans la revue Nature Communications (Nouvelle fenêtre) (en anglais) apporte de l'eau au moulin à cette théorie en suggérant l'existence d'oasis dans la toundra glacée à des latitudes plus septentrionales qu'on l'imaginait.

Les scientifiques ont mis au jour, dans la formation géologique de Nantuo (sud de la Chine), une fine couche de roches sédimentaires qui se serait trouvée sous les eaux pendant la glaciation marinoenne, il y a quelque 650 millions d'années.

L'analyse de ces roches, dans lesquelles se trouvaient du fer et de l'azote, a permis d'en déduire la présence d'oxygène dans les eaux ainsi que de formes de vie qui y ont produit de l'azote.

Nous avons trouvé la preuve de conditions non glaciaires à des paléolatitudes [latitudes qui correspondent à une époque géologique ancienne, NDLR] mi-septentrionales , a déclaré à l'AFP Huyue Song, qui a participé aux recherches. Jusqu'à maintenant, on ne trouvait des zones non glaciaires que dans les régions périéquatoriales , plus chaudes.

Plutôt qu'une ceinture étroite dénuée de glace à l'équateur, la Terre pouvait présenter des zones non glaciaires éparpillées, plus nombreuses , selon Huyue Song, professeur à l'Université chinoise de géosciences de Wuhan.

La découverte de ce site chinois s'ajoute à celle de sites en Australie ou au Brésil, qui suggèrent que la vie a pu se développer dans de véritables incubateurs au sein d'une surface terrestre largement gelée.

Ces zones plus tempérées auraient entraîné un rapide rebond de la biosphère à la fin de la période glaciaire du cryogénien, survenue il y a plus de 700 millions d'années et qui a duré environ 100 millions d'années.

Les travaux de fouilles se sont déroulés sur quatre ans dans la région de Shennongjia (province du Hebei, est de la Chine). Ces résultats aideront à mieux comprendre le fonctionnement du climat sur la planète, ajoute le Pr Huyue Song.

Et même si l'époque étudiée paraît bien lointaine, le chercheur relève qu'elle peut être riche d'enseignements à l'heure où la planète affronte un changement climatique majeur.

Cela nous donne un aperçu de la façon dont la vie survit à des événements climatiques majeurs , souligne-t-il, un sujet qui va toujours être davantage d'actualité avec l'intensification du changement climatique .