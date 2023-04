Hydro-Québec réévaluera le potentiel de la rivière du Petit Mécatina

Des quatre orientations, c’est probablement celle qui fera le plus jaser.

Une évaluation du potentiel de plusieurs rivières est en cours. Le premier ministre François Legault a évoqué à plusieurs reprises que la construction de nouveaux barrages n’était pas écartée afin de répondre à la fin des surplus énergétiques prévue pour 2027.

L’analyse la plus avancée est celle de la rivière du Petit Mécatina, sur la Côte-Nord, située à 130 km de la fin de la route 138.

Un voilier mouille dans le havre du Petit Mécatina, en Basse-Côte-Nord, à la fin des années 1980. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Combelles

En 2009, le potentiel hydroélectrique de la rivière avait été évalué à 1200 mégawatts, avec la construction de deux centrales de moyenne taille. Le projet qui a été présenté dans les années 2000, ça ne veut pas dire que ça serait le même aujourd’hui , précise le porte-parole d’Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre.

À l’époque, les Innus avaient notamment dénoncé le manque d’informations entourant le projet qui prévoyait à l’époque d'inonder un territoire de 228 km2. L'un des risques évoqués est celui de faire augmenter le taux de mercure des poissons qui y sont pêchés par les communautés autochtones.

Les études préliminaires n'aboutiront pas nécessairement à un projet de centrale, insiste le porte-parole Maxence Huard-Lefebvre, en entrevue à La Presse canadienne.

« On s'entend, on ne va pas au terrain avec une bétonnière. L'idée, c'est vraiment de prendre des informations. On est en mode observation. » — Une citation de Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d'Hydro-Québec

Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d'Hydro-Québec Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

De premiers échanges ont eu lieu avec les communautés locales, et la société d'État compte poursuivre le dialogue, affirme le porte-parole. Ces échanges-là vont se poursuivre.

Au moment de publier, il n’avait pas été possible de recueillir les commentaires du conseil de bande d’Unamen Shipu. Les Innus qui pêchent dans cette rivière la nomment Nataukamiou Hipu (rivière aux eaux brisées).

La société d’État prend soin d’ajouter que la grande rivière de la Baleine, la rivière Nottaway et la rivière Magpie ne sont actuellement pas visées par cette phase d’études préliminaires.

Le bon choix?

Le directeur général de la Fondation Rivières, André Bélanger, croit qu'Hydro-Québec fait fausse route en n'excluant pas d'emblée la construction de nouveaux projets hydroélectriques. Le potentiel éolien du Québec est suffisant pour combler les besoins énergétiques, et ces projets pourraient être mis en place à un coût moindre, argumente-t-il.

« C'est un choix que le gouvernement fait de détruire des territoires sauvages, de transformer des rivières sauvages en grand réservoir artificiel alors qu'il y a d'autres solutions qui existent. » — Une citation de André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières

Le directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier, Normand Mousseau, pense au contraire que l'étude préliminaire annoncée par Hydro-Québec est nécessaire. On a besoin d'informations, on a besoin d'études, ça, c'est clair , réagit le professeur.

Il faudra voir les détails d'un éventuel projet avant de déterminer s'il est nécessaire, selon M. Mousseau. Il note que le coût du kilowattheure est moins élevé pour l'éolien, mais que d'autres éléments sont à prendre en compte, par exemple quant au potentiel de stockage sur la rivière du Petit Mécatina.

Un réservoir permet un ajustement à la demande, ce que ne permet pas l'éolien. La valeur est plus complexe à évaluer, ce n'est pas juste le coût du kilowattheure. C'est aussi de savoir s'il livre au moment où on en a besoin.

Éolien et efficacité énergétique au menu

À l'heure actuelle, l’énergie éolienne fournit 3722 MW d’électricité, soit quasiment l’équivalent des quatrième et cinquième des plus gros barrages du Québec réunis. Six projets de parcs éoliens sont en préparation (1150 MW) et un appel d’offres pour 1500 MW a été lancé. D’autres appels au marché seront lancés prochainement et permettront de doubler d’ici 2030 la capacité éolienne au Québec , indique Hydro-Québec.

Six projets de parcs éoliens sont en préparation au Québec à l'heure actuelle. (Photo d'archives) Photo : Site web de Mesgi’g Ugju’s’n

La société d’État mise aussi sur le remplacement des turbines de ses centrales hydroélectriques pour augmenter la production électrique. Les trois centrales en cours de réfection devraient permettre de gagner 128 MW d’ici 2028. À terme, ce sont 2000 MW (l'équivalent de la cinquième des plus grosses centrales du Québec, celle de Beauharnois) qui devraient ainsi être gagnés.