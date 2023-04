Un village-relais à l’UQAC pour le bien-être de la communauté universitaire

La construction de cet espace s’inspire des villages de pêche avec un total de trois cabanes où sont invités gratuitement les membres de la communauté universitaire. L’objectif avec ce village consiste à promouvoir le bien-être et la santé mentale. D’ailleurs, une partie du financement provient du fonds Bell Cause pour la cause .

L'âge ou la période de vie lors de laquelle les jeunes viennent étudier à l'université– à peu près 18-25 ans pour la plupart –, c'est un âge où les jeunes sont plus vulnérables pour toutes sortes de raisons, comme la transition à l'âge adulte. C'est le premier départ de chez les parents et le premier emploi rémunéré. Il y a des questions de conciliation travail-études qui embarquent et ça crée des sources de stress qui font en sorte que la vulnérabilité peut être accentuée , explique la professeure en travail social Christiane Bergeron-Leclerc.

L'intérieur d'une des cabanes du village-relais de l'UQAC. Photo : Radio-Canada / Julien B.Gauthier

Selon Mme Bergeron-Leclerc, ce projet est né à la suite de consultations menées auprès de groupes témoins de l’UQAC. Le site est composé de trois espaces qui ont leur propre thématique. Les visiteurs pourront participer à la culture de semis, à des séances de lecture, d’écriture automatique et de pâte à modeler ainsi qu'à des activités comme la recherche d’un appartement.

