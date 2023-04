Forte hausse du nombre de féminicides au Canada : 184 femmes tuées en 2022

Le nombre de féminicides est en hausse au Canada et s'avère bien supérieur aux chiffres d'avant la pandémie de COVID-19 avec une femme tuée tous les deux jours , selon un nouveau rapport qui dénonce l'absence de politique publique d'envergure.

D'après l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité, 184 femmes ont été tuées l'an passé, ce qui correspond à une augmentation de 20 % par rapport à 2019.

Cela signifie qu'au moins une femme ou une fille est tuée tous les deux jours , note l'Observatoire dans son rapport, où il précise que les hommes constituent la grande majorité des accusés .

Près de 60 % des victimes ont été tuées par leur compagnon ou par un ancien partenaire, note encore l'Observatoire.

La mort d'une femme devrait être importante en soi , a déclaré Myrna Dawson, fondatrice de cet observatoire et professeure de sociologie à l'Université de Guelph.

Mais il faut également reconnaître les répercussions de ces décès sur l'entourage des victimes , a-t-elle ajouté dans un communiqué.

« Ils se répercutent pendant des décennies dans la vie de ceux qui tentent de survivre, en particulier les enfants. » — Une citation de Myrna Dawson, fondatrice de l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité

Le rapport souligne également la surreprésentation en la matière des femmes autochtones, qui constituent 36 % des victimes de féminicides et seulement 5 % de la population canadienne.

Nous devons écouter les femmes lorsqu'elles expriment leur peur. Nous devons les prendre au sérieux , a souligné Myrna Dawson, qui a rappelé le cas d'une femme noire tuée en 2022 à Toronto malgré le dépôt de plaintes.

Les défenseurs des droits de la personne demandent par ailleurs que le pays reconnaisse les féminicides dans le Code pénal, comme c'est le cas dans certains pays.

Le Canada est à la traîne par rapport à d'autres pays dans sa réponse à la violence masculine contre les femmes et les filles , déplore Myrna Dawson.