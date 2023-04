La semaine dernière, le journal Le Soleil rapportait que le MTMD avait prévu, dans ses grands travaux de réfection du pont de Québec, de ne pas élargir la voie cyclable. Si cette option avait été choisie, le MTMD aurait dû ajouter une structure extérieure au pont, ce qui l'aurait rendu trop lourd .

La possibilité que la voie cyclable ne soit pas améliorée lors de la réfection du pont a soulevé l'indignation de Bruno Marchand.

Moi, je refuse ça! Pensez-y, a lancé le maire : la Ville de Lévis développe des voies dédiées au transport collectif et des voies cyclables pour nous amener au pont. La Ville de Québec développe des voies pour le transport collectif dédiées et des voies cyclables pour arriver au pont. On arrive au pont et il n'y a pas de voies pour le transport collectif , s'indigne M. Marchand.

« Il n'y a pas de voies pour les piétons et les vélos autrement qu'un espace marginal. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Bruno Marchand mardi. Photo : Radio-Canada

Sécurité des usagers

Pour l'instant, les cyclistes doivent descendre de leur vélo lorsqu'ils croisent un autre cycliste. Des personnes qui empruntent la piste cyclable ont à plusieurs reprises critiqué la sécurité sur le pont de Québec.

C'est présentement inconfortable. Il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité, et quand deux vélos se rencontrent et même une fois qu'on va l'avoir élargi, on nous dit qu'il va falloir encore que les gens débarquent, affirme Bruno Marchand. Ça va à l'encontre de tout ce qui est le sens commun par rapport à l'apaisement de la circulation et le fait de dédier des voies pour piétons et cyclistes, et on nous dit qu'on n’est pas capables.

Le maire de Québec demande à la ministre responsable de la région et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, de prendre rapidement les choses en main.

« Je refuse cette réponse-là et je pense que le leadership de Mme Guilbault va s'exprimer là-dedans. Je crois en elle pour qu'on refasse le travail parce que ça n'a pas de sens. Ce qui nous a été présenté là, ce n'est pas un projet pour 2023. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec