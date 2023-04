Anh Minh Truong : le cinéma dans le sang

Anh Minh Truong s'apprête à vivre le moment le plus important de sa carrière : la projection de son premier long métrage, Des hommes, la nuit. Celui-ci sera présenté en ouverture du 10 e Festival Cinéma du monde de Sherbrooke, le jeudi 6 avril. Mais qui est ce fier Sherbrookois? Qui est l'homme derrière la caméra? Nous l'avons rencontré chez lui, en compagnie de ses deux enfants, Ophélie et Arnaud.

Je pense que je suis un papa le fun, je m'amuse beaucoup avec eux, je suis très joueur! Mais je ne cacherai pas non plus que ce que je fais m'absorbe beaucoup. L'avantage peut-être, c'est que je travaille à la maison, alors je suis tout le temps avec eux , constate-t-il.

Nous avons rencontré Anh Minh Truong chez lui en compagnie de ses deux enfants, Ophélie et Arnaud. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

« Ce genre de carrière là implique beaucoup de sacrifices. Des sacrifices que mes enfants et ma femme vivent. Ce n'est pas moi qui les vis, les sacrifices, c'est eux. » — Une citation de Anh Minh Truong, réalisateur - scénariste

« Ce genre de carrière-là implique beaucoup de sacrifices. Des sacrifices que mes enfants et ma femme vivent. » - Anh Minh Truong. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté d'Anh Minh Truong

Dire que le 7e art l'habite jour et nuit est à peine exagéré. Anh Minh Truong fait son cinéma depuis l'âge de 17 ans. Il en a aujourd'hui 40. Son parcours professionnel est truffé de publicités, de courts métrages et de vidéoclips. Catherine Major et David Goudreault font partie des artistes qui ont fait appel à ses services.

Anh Minh Truong fait son cinéma depuis l'âge de 17 ans. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté d'Anh Minh Truong

À l'âge de 29 ans, le cinéaste devient père pour la première fois. La paternité lui confère une étonnante confiance en lui, surtout pour l'écriture de ses projets.

« Ça a vraiment pris du temps avant que j'assume ma plume un peu plus, ou que j'assume que j'avais quelque chose à dire. Puis les enfants, ça a comme tout ouvert les valves! » — Une citation de Anh Minh Truong, réalisateur-scénariste

Être père est toutefois venu avec son lot de questions et de vertiges.

Moi, j'ai été élevé par ma tante, je n'ai pas eu une figure paternelle très présente dans ma vie. [...] Je m'étais beaucoup remis en question. C'est quoi être papa, être un homme, au fond? Puis cette réflexion-là est à la base de ce film-là, Des hommes, la nuit , explique-t-il.

Anh Minh Truong dit que ses enfants lui ont donné confiance en lui et en ses projets. Photo : Gracieuseté d'Anh Minh Truong

Sa précieuse tante

Anh Minh Truong est né au Vietnam. Il est arrivé à l'âge d'un an à Sherbrooke, avec ses parents, qui se sont finalement séparés. Ses deux frères et lui ont donc grandi en compagnie de leur tante, figure essentielle dans leur vie.

Anh Minh Truong est né au Vietnam. Il est arrivé à l'âge d'un an à Sherbrooke. Photo : Gracieuseté d'Anh Minh Truong

À Sherbrooke, la communauté vietnamienne était peut-être de 1000-1500 [personnes]. Le Nouvel An, c'était plein de monde. Là, maintenant, je ne sais même pas combien on est. On est peut-être moins que 200. C'était une question d'emplois, les gens sont allés plus à Montréal, Toronto. Mes parents ont fait partie de ce mouvement-là. C'est pour ça, en fait, que c'est ma tante qui m'a élevé , affirme le réalisateur, qui espère voir sa tante fouler le tapis rouge en sa compagnie jeudi soir.

Les enfants d'Anh Minh Truong avec sa tante. Photo : Gracieuseté d'Anh Minh Truong

Passion cinéma

Le réalisateur est un travailleur acharné. Du cinéma, il en mange tous les jours. Il ne pratique pas vraiment de sport, n'a pas de passe-temps non plus, à part celui d'aller au cinéma! En fait, il a toujours un film en développement.

Ma passion, mon travail, ma vie, c'est tout interconnecté. Il n'y a pas de distinction. Je dis souvent que je suis toujours en mode conception. Je te regarde là, aujourd'hui, et tu vas te retrouver dans un de mes films un jour, c'est sûr, parce que je capte tout. [...] Mon travail, c'est d'être perméable à tout. Ma blonde pourrait te le dire, dans les soupers de famille, je parle rarement, j'écoute, j'observe. Tout ce que les gens disent peut être retenu contre eux dans un film, un jour! , s'exclame-t-il.

« Le nombre de répliques dans mes films qui viennent de la réalité, c'est fou! » — Une citation de Anh Minh Truong, scénariste-réalisateur

Le réalisateur a lui-même monté son long métrage. Ce travail ardu peut paraître sans fin, mais il apprend à lâcher prise. Le fameux dicton, c'est qu'en cinéma, on ne finit jamais un film, on l'abandonne. J'ai appris ce réflexe-là : d'abandonner, mais au bon moment.

Anh Minh a monté lui-même son long métrage. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

Sa passion pour le 7e art ne s'est jamais estompée, malgré les écueils, notamment en ce qui a trait au financement.

Ce qui me drive pendant toutes ces années-là, oui, il y a la passion, c'est sûr. Puis aussi, je pense que c'est Spielberg qui disait ça : "Tes rêves de jeunesse, ils ne vont jamais crier fort, ils vont chuchoter. Si tu n'es pas prêt à l'écouter, ils vont juste disparaître." Moi, il ne me reste pas trente films dans ma vie. [...] L'énergie que ça me prend faire un film, je commence à calculer, "ok, ce projet-là est-il assez profond, assez significatif pour moi, pour que ça me coûte tant d'années de vie?" , conclut le réalisateur, ajoutant que son premier long métrage marquera assurément un tournant dans sa vie.