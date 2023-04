Hydro-Québec prépare des travaux majeurs au barrage de Rapide-2

Tout comme à Rapide-7, la société d’État procédera à la réfection du tablier du pont et de certaines structures en béton, dont les évacuateurs d’eau et les barrages-poids, sur l’ouvrage érigé il y a 70 ans sur la rivière des Outaouais.

C’est vraiment au niveau civil qu’on vient faire des travaux. On ne touche pas à la production d’hydroélectricité. Toute la centrale où est produite l’électricité va demeurer fonctionnelle et va produire comme à l’habitude. On ne touche pas à ces installations-là. C’est vraiment toute la structure de béton qu'on vient réparer, remettre à neuf , explique Sylviane Legault, conseillère en relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Le chantier s’étalera sur cinq ans, donc jusqu’en décembre 2027, et fera travailler entre 30 et 40 personnes.

« Puisqu’on travaille sur les structures en béton, on ne peut pas poursuivre les travaux pendant les mois les plus froids. Donc, on interrompt les travaux à la fin du mois décembre et on reprend à la mi-avril, souvent après le congé de Pâques. » — Une citation de Sylviane Legault, porte-parole d'Hydro-Québec

Sylviane Legault, conseillère en relations avec le milieu chez Hydro-Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Un projet de 135 M$ aux retombées régionales

Il s’agit d’un investissement de près de 135 millions de dollars pour Hydro-Québec. Cegerco, un entrepreneur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a décroché le contrat d’environ 70 millions de dollars.

Une activité de maillage économique, comme celle qui a eu lieu pour Rapide-7 en avril dernier, permettra aux entreprises de la région de bénéficier des retombées du projet.

On est en train d’organiser la même activité. Cette fois-ci, elle va avoir lieu à Val-d’Or, mais ce sont encore toutes les chambres de commerce de la région qui invitent leurs membres pour les travaux à Rapide-2. Cegerco va donc venir à Val-d’Or rencontrer des fournisseurs de biens et services de la région pour donner des contrats en sous-traitance , indique Sylviane Legault.

La passerelle piétonnière, qui pourra aussi être empruntée par les quadistes, sera installée en amont de l’aménagement, soit de ce côté-ci. Photo : Gracieuseté - Hydro-Québec

Des mesures d’atténuation

Le pont sera fermé pour la durée des travaux. Hydro-Québec consulte les quelque 200 détenteurs de baux de villégiature du secteur depuis 2021, afin de prévoir des mesures d’atténuation et leur offrir un accès au secteur. Contrairement à Rapide-7, aucun autre pont n'est situé à proximité de Rapide-2.

Dans l’appel d’offres, on a mandaté l'entrepreneur pour qu’il conçoive, fabrique et installe une passerelle piétonnière que les gens pourront aussi utiliser avec des véhicules tout-terrain. Il n’y a pas d’autres véhicules qui pourront traverser le chantier, parce que le pont va devenir un chantier , prévient Sylviane Legault.

L'aménagement de Rapide-2 a été construit en 1954, sur la rivière des Outaouais. Photo : Gracieuseté - Hydro-Québec

Puisqu’il y a une descente de bateaux près de Rapide-2, Hydro-Québec a prévu que la traversée des embarcations sera possible.

J’inviterais les gens qui circulent dans le secteur de Rapide-2 à visiter notre site web  (Nouvelle fenêtre) . Ils vont y trouver beaucoup d’informations sur l’installation de la passerelle, les moments aussi où ceux qui ont à traverser des bateaux pourront le faire en début et en fin de saison. Il y a plusieurs mesures d’atténuation qui ont été mises en place pour minimiser l’impact de la fermeture du pont , signale Sylviane Legault.