Crise du logement : le plafonnement des loyers est à nouveau sur la table

La ministre responsable du Logement, Jill Green, a présenté ses crédits budgétaires à l’Assemblée législative. À une question du député libéral Benoît Bourque, la ministre a assuré que l’idée d’un plafond sur les loyers était toujours étudiée.

« Nous continuons à en débattre, nous continuons à en discuter. » — Une citation de Jill Green, ministre responsable du Logement

Tout est toujours sur la table, y compris d'autres mesures de contrôle des loyers. [Le plafond sur les loyers] continue d'être sur la table , a affirmé la ministre.

La ministre responsable du Logement, Jill Green, dit que la question du plafonnement des loyers est encore sur la table, contrairement à ce qu'a affirmé le ministre des Finances, Ernie Steeves. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La ministre a expliqué que d’autres options sont aussi évaluées, par exemple la fréquence des hausses de loyer, le type d’augmentations et les avis aux locataires. Il est aussi question d’un modèle de contrôle qui existe dans d’autres provinces, notamment en Ontario.

C'est une chose que nous pourrions envisager à de nombreux endroits. S'il y a une certaine hausse qu'un propriétaire a été autorisé à demander, alors il doit obtenir une autorisation s'il souhaite demander une augmentation plus élevée , explique la ministre.

La confusion du gouvernement dénoncée

L’ouverture manifestée par la ministre du Logement semble contredire les propos tenus par le ministre des Finances il y a deux semaines.

Pour le ministre Ernie Steeves, l’idée d’un plafond sur les loyers est exclue, avait-il dit le 21 mars dernier. Afin de maintenir la croissance des entreprises et la croissance du secteur du logement, nous avons pensé qu'un plafond des loyers serait contre-productif , avait-il alors soutenu.

La députée verte Megan Mitton estime que le gouvernement conservateur erre dans le dossier du logement. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Si ça va de l’avant, ça veut dire que ce que le ministre des Finances a dit ne s’applique plus, donc ça met en question toute la crédibilité de ce gouvernement-là encore une fois , estime le député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque.

« Elle ne ferme pas la porte, donc on espère que oui, ça laisse une ouverture. » — Une citation de Benoît Bourque, député libéral de Kent-Sud

J’aimerais qu'un plafonnement des loyers soit imposé, mais ça montre bien que le gouvernement ne sait pas ce qu’il fait [...] avec le dossier du logement abordable , déplore Megan Mitton, la députée verte de Memramcook-Tantramar.

Selon elle, le discours du gouvernement sur cette question est plus confus que jamais. Ils disent : "Non, on ne va pas imposer un plafonnement; oui, on va l’avoir pendant un an, on va l’étudier; non, on ne va pas l’avoir, mais peut-être", alors qu’est-ce qu’on fait? C’est vraiment mêlant pour les locataires et pour les propriétaires , dit-elle.

La ministre fournit peu de détails sur son budget

La ministre responsable du Logement a expliqué que la nouvelle Société d’habitation du Nouveau-Brunswick comptera 200 employés, soit 15 de plus qu’actuellement. Le gouvernement fournira deux millions de dollars pour payer les salaires et divers coûts administratifs en rapport avec la transformation de cette société de la Couronne.

Toutefois, même si elle s’est présentée en Chambre pour présenter ses crédits budgétaires, la ministre Green n’a fourni aucune information sur le budget dont bénéficiera la Société d’habitation pour mener à bien son mandat.

Le coût associé à cela est actuellement évalué et nous ne connaîtrons pas la réponse tant que nous n'aurons pas notre réunion avec toutes nos parties prenantes pour comprendre quels programmes nous devons mettre en œuvre , a expliqué la ministre.

Le député libéral Benoît Bourque déplore le manque de détails en ce qui a trait au budget de la nouvelle Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La ministre est en train de dire : Ben écoutez, oui, on va aller chercher du financement additionnel au sein du budget actuel", donc il y a une contradiction entre ce que la ministre du Logement dit et ce que le ministre des Finances dit , souligne Benoît Bourque.

Le ministre des Finances a répété à plusieurs reprises que son budget reposait sur une évaluation juste des dépenses et des recettes de la province.

Ils refusent de donner des chiffres et je pense que quand on a une session de budget, on doit avoir des chiffres : c’est pour ça qu’on a des prévisions budgétaires , dit le député libéral.

On ignore ainsi si les futurs fonds qui seront consacrés à la Société d’habitation viendront de réductions de dépenses dans d’autres domaines ou de recettes sous-évaluées ailleurs.

La ministre Green dit que des détails seront fournis lors de la publication de la stratégie du logement, qui devrait être annoncée en juin. Les programmes que le gouvernement mettra en œuvre devraient aussi être révélés à ce moment.