Julien Leblanc, tête d’affiche d’un gala d’arts martiaux mixtes au Centre Slush Puppie

Julien Leblanc a toujours cru en lui, même si on lui a déjà recommandé de prendre sa retraite. Mais le combattant a persévéré. Sa patience a porté fruit : le Gatinois sera la tête d’affiche d’un gala d’arts martiaux mixtes, le 26 mai, au Centre Slush Puppie.

L’énergie de la foule sera électrisante, et je compte bien m’en servir pour performer à mon meilleur. Mon but, c’est de donner un show à tout le monde , explique l’athlète de 31 ans.

« Je veux livrer la meilleure performance de ma vie. Je crois que le public mérite ça, et que je le mérite moi aussi. » — Une citation de Julien Leblanc, combattant

En novembre 2017, il a signé sa cinquième victoire en autant de combats professionnels. Tout allait bien. Il visait les grandes ligues de son sport, rien de moins. Depuis, il a subi toutes les frustrations qu’un combattant d’arts martiaux mixtes peut affronter : inactivité, combats annulés, importante opération et deux défaites serrées. Il a même mis le cap sur la Floride pour provoquer le destin à son avantage.

Julien Leblanc s'entraîne parfois en Floride. On le voit ici en compagnie de l'entraîneur Henri Hooft, qui dirige le complexe. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Julien Leblanc

Julien Leblanc ne le cache pas : il a bien failli accrocher ses gants et se concentrer sur sa carrière d’enseignant. Chaque fois, sa femme, sa famille et ses bons amis, comme Marc-André Barriault, lui ont conseillé de continuer.

Mon fils de 3 ans a changé ma vie, et je veux lui montrer que c’est important de ne pas abandonner dans la vie, même quand ça ne va pas bien, même quand les gens te disent que tu devrais abandonner. C’est important d’écouter son cœur, de travailler fort et de ne pas lâcher.

L'entraînement de Julien Leblanc est, entre autres, encadré par David Foucher, de Gym Max. Photo : Radio-Canada

Le promoteur de l'événement a choisi le combattant local, Julien Leblanc, comme tête d'affiche pour le combat du 26 mai prochain.

Un nouveau promoteur au Québec

Le gala du 26 mai est organisé par Samourai MMA, un nouveau promoteur qui s’est donné la mission de relancer l’organisation de galas d’arts martiaux mixtes au Québec. Il y a quelques années, l’organisation TKO faisait la pluie et le beau temps à travers la province, mais les choses ont fini en queue de poisson , comme l’illustre Julien Leblanc.

Le fondateur de Samourai MMA, Daniel Lafond, a réussi sa rentrée en organisant cinq galas dans la région de Montréal. Le Gatinois a assisté à celui du 11 mars, et il a été très très impressionné par Daniel et par l’organisation , au point de signer un contrat avec celle-ci.

Ça m’a donné le goût de combattre encore au Québec. À Gatineau, c’est encore mieux!

Samourai MMA a été fondé par Daniel Lafond, qui a déjà organisé cinq galas dans la région de Montréal. Photo : Samourai MMA

Les billets seront mis en vente seulement dans 10 jours, mais on peut déjà s'attendre à ce que la simple présence de Julien Leblanc permettra d’en vendre des centaines.

Depuis l’annonce du gala dimanche soir, mon téléphone n’arrête pas. Les gens veulent que je leur réserve des billets. C’est flatteur. Les gens me soutiennent encore et ils veulent me voir !

Julien Leblanc se voit encore mettre les gants pendant quelques années. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’identité de son adversaire n’est pas encore dévoilée, mais les discussions avec un combattant des États-Unis sont déjà entamées. Je ne peux pas nommer de nom, mais on parle d’un adversaire de taille avec qui il y aura des flammèches dans la cage. On va faire vibrer le Centre Slush Puppie.

« J’ai 31 ans, je sais que la fenêtre se rétrécit, mais je n’ai subi aucune blessure à la tête. Je n’ai jamais été mis K.-O. Je peux encore combattre pour quelques années. » — Une citation de Julien Leblanc, combattant