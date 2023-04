Une chienne qui sait arrêter les rondelles en route vers l’émission The Tonight Show

Maggie the Goalie fait fureur sur les réseaux sociaux. Devant le filet, le berger allemand n'a pas froid aux yeux et surtout pas peur des rondelles. Son propriétaire originaire de Tracadie au Nouveau-Brunswick croit qu’elle en mettra plein la vue aux téléspectateurs de l’émission The Tonight Show animée par Jimmy Fallon, jeudi.