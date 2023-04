Les plantes pleurent lorsqu’elles sont blessées

Ces sons inaudibles à l’oreille humaine seraient toutefois perceptibles par d’autres plantes ainsi que par quelques espèces de mammifères et d’insectes.

Ces sons ressemblent à des clics, semblables à du maïs éclaté.

La professeure Lilach Hadany installe des micros près d'un plant. Photo : Université de Tel Aviv

Pour en arriver à détecter ces ultrasons, la scientifique Lilach Hadany et ses collègues de l’Université de Tel-Aviv ont placé des plants de tomates (Solanum lycopersicum) et de tabac (Nicotiana tabacum) à l'intérieur de chambres acoustiques individuelles et ont pointé sur eux deux microphones. Les scientifiques ont développé des algorithmes d'apprentissage automatique pour classer les sons enregistrés.

Ensuite, les chercheurs ont placé les plantes dans une serre tout en surveillant leurs paramètres physiologiques, comme le degré d’hydratation et le sectionnement de branches.

L’environnement de chacune des plantes a pour ainsi dire été mis sous écoute.

Le recours à un modèle d'apprentissage machine a permis de déterminer l'état des plantes en se basant uniquement sur les sons émis.

Les résultats obtenus montrent que les plantes qui avaient besoin d'eau ou dont les tiges avaient récemment été coupées émettaient jusqu'à environ trente-cinq sons par heure. De leur côté, les plantes bien arrosées et non coupées n’émettaient qu’environ un son par heure.

Lilach Hadany pense que ces bruits pourraient être liés au phénomène de cavitation qui survient lorsque de minuscules bulles éclatent et produisent des mini-ondes de choc à l'intérieur du système vasculaire de la plante.

Nos résultats prouvent que les plantes émettent des sons détectables à distance lorsqu'elles sont soumises à un stress , affirme Mme Hadany. Selon elle, ces travaux permettent de mieux comprendre les plantes et leurs interactions avec l'environnement et pourraient être utiles dans le domaine de l’agriculture . Ainsi, les cultivateurs pourraient utiliser ces informations s'ils disposaient d’outils adéquats, comme les capteurs, qui indiqueraient quand les plantes ont besoin d'être arrosées.