Près de 80 auteurs participeront au Salon du livre de la Côte-Nord

Les visiteurs pourront s’entretenir avec les écrivains à l’honneur du Salon du livre, soit Jean-Philippe Baril Guérard, Rita Mestokosho, Heather O'Neill et Carine Paquin. Plusieurs auteurs viendront présenter leurs derniers ouvrages, notamment Monique Durand, Ghislain Tashereau, Carole Labarre, Patrick Senécal et Maya Cousineau.

Seize grands entretiens, six tables rondes et plusieurs cabarets de soirée, Le Salon du livre s'adresse à tous les publics, selon la directrice générale de la Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord, Mélanie Devost, mais surtout la jeunesse. Pour nous, former les jeunes lecteurs d’aujourd’hui, on trouve que c’est les futurs lecteurs de demain, alors notre programmation est super importante à ce niveau-là .

Les organisateurs ont annoncé que le président d'honneur du 39e Salon du livre de la Côte-Nord serait Bryan Perro, l'auteur de la Série Amos Daragon. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

L’organisation compte d’ailleurs faire une tournée des écoles du territoire entre Tadoussac et Sept-Îles, et rejoindra des écoles jusqu’à Blanc-Sablon de manière virtuelle. Il y en a pour tous les goûts , selon la coordonnatrice aux communications de l'événement, Nadia Dorval. Des ateliers sur les illustrations, sur l’élaboration de personnages et sur l'écriture de romans seront donnés par 14 écrivains.

C’est Bryan Perro, l’auteur de la série de romans fantastiques Amos Daragon, qui sera le président d’honneur de l'événement. L’auteur de la série de roman à succès Amos D’Aragon aura pour but de faire rayonner le Salon et la lecture, selon la directrice générale de la Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord, Mélanie Devost.

« C’est un auteur qui participe aux salons depuis tellement longtemps. Il connaît l’importance des salons du livre, l’ADN des salons du livre, qui est la rencontre des auteurs, qui pratiquent un métier plutôt solitaire quand ils écrivent, mais en salon du livre, c’est vraiment d’aller à la rencontre du lectorat. » — Une citation de Mélanie Devost, directrice générale de la Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord

Si le Salon du livre accueille des écrivains de partout dans la province, le travail d’ici restera à l’avant-scène, assure Mélanie Devost. Le prix littéraire Myriam Caron, qui a pour but de reconnaître le travail d’un écrivain de la région, sera remis en ouverture du Salon à Carole Labarre pour son premier roman, L’or des mélèzes.

La Salon du livre de la Côte-Nord organisera aussi plusieurs soirées de littérature, notamment la soirée de littérature grivoise. Les gens apprécient cette soirée-là, je pense que c’est parce qu’il y a une petite touche d’humour , selon la coordonnatrice aux communications Nadia Dorval.

Le Salon du livre de la Côte-Nord se tiendra cette année, comme l'année dernière, à l'Aréna Guy-Carbonneau.