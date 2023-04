Tragédie des Broncos de Humboldt : deux survivants racontent leurs histoires

Cinq après le tragique accident de l’autocar de l'équipe de hockey des Broncos de Humboldt, deux survivants, Tyler Smith et Ryan Straschnitzki, ont décidé de parler de leurs expériences et des répercussions à long terme de l'événement.

Cet accident qui est survenu le 6 avril 2018, a coûté la vie à 16 personnes et en a blessé 13 autres.

Tyler Smith explique que lui, ses coéquipiers et le personnel des Broncos de Humboldt se rendaient à un match de séries éliminatoires, à bord de cet autocar. En un clin d'œil, ce qui était un jour ordinaire de match est devenu une tragédie.

Vous aimeriez avoir des réponses que vous n'obtiendrez jamais et essayer de trouver les réponses est impossible , affirme-t-il.

« J'y pense tous les jours et j'y penserai tous les jours pour le reste de ma vie » — Une citation de Tyler Smith, survivant

Tyler Smith co-anime d'une émission en baladodiffusion sur la santé mentale dans le sport et a créé une marque de vêtements. Photo : Radio-Canada / Bryanna Frankel

Tyler Smith a recommencé à jouer au hockey la saison suivante, une fois guéri de ses blessures, mais après 10 matchs, il n'en pouvait plus.

« J'essayais de tout garder à l'intérieur, mais ça commençait à affecter profondément mes relations avec mon entourage. C'est ce qui m'a fait prendre du recul et me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. » — Une citation de Tyler Smith, un survivant de la tragédie des Broncos de Humboldt

C'est alors qu'il a commencé à prendre soin de sa santé mentale, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Depuis, il en parle publiquement et à travers le pays.

Selon lui, son histoire personnelle peut aider d’autres. C'est pourquoi il co-anime une émission en baladodiffusion sur la santé mentale dans le sport et qu'il a créé une marque de vêtements appelée Not alone .

Un long chemin vers la reconstruction

Ryan Straschnitzki, lui, explique avoir été éjecté de l'autocar lors de l'accident et est resté paralysé à partir de la taille.

Malgré la gravité de ses blessures, il garde espoir. L'un de ses objectifs est de marcher à nouveau et il suit de nombreux traitements pour y parvenir, même s'il reconnaît que cela est un long processus.

Ryan Straschnitzki rêve de faire partie de l'équipe olympique canadienne de parahockey sur glace.

Pour moi, revenir sur la glace, c'est comme si le temps n'existait pas. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Le hockey m'a tellement appris, tant sur la glace qu'en dehors. J'ai l'impression que reprendre le hockey va m'aider à résoudre quelques problèmes et à me mettre sur la bonne voie pour atteindre certains de mes objectifs.

Il a aussi lancé une fondation, Straz Strong en septembre 2022, avec pour objectif d'améliorer la qualité de vie de personnes souffrant d'un handicap physique ou mental.

L'un de ses objectifs de Ryan Straschnitzki est de marcher à nouveau. Photo : Radio-Canada / Bryanna Frankel

Il veut aussi sensibiliser les gens à sa réalité par le biais d'interventions publiques. J'espère que mon histoire pourra inspirer d'autres gens à poursuivre leurs rêves, quoi qu'il leur arrive, ou même à changer le code de la sécurité routière , soutient-il.

Ryan Straschnitzki suit actuellement un cours sur l'accessibilité par le biais de la Fondation Rick Hansen. Ces études lui permettront d'appuyer les architectes afin de concevoir des bâtiments accessibles aux personnes handicapées.

Les deux survivants sont convaincus d’une chose : leur histoire peut en inspirer plus d’un.

Avec les informations de Bryanna Frankel