Pierre Poilievre annulerait le décret fédéral pour la protection du caribou forestier

J’annonce qu’un gouvernement Poilievre, motivé par le gros bon sens, va renverser le décret libéral et permettre aux travailleurs de continuer à produire le bois ici, au Québec , a-t-il dit lors d’une conférence de presse à la Scierie Girard, à Shipshaw.

Il faisait référence à une déclaration du ministre de l’Environnement le mois dernier selon laquelle le Conseil des ministres serait invité à intervenir pour protéger davantage l’habitat essentiel du caribou boréal.

Steven Guilbeault a informé son homologue du Québec ainsi que des membres des Premières Nations de cette intention dans une lettre en février.

Le décret de protection du caribou n'a pas encore été adopté à Ottawa, mais les conservateurs manifestent déjà leur désaccord.

« Le décret wokiste va détruire les travailleurs au Saguenay. Nous avons besoin de bois, de chèques de paye et de l’argent pour les communautés ici. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada

Pierre Poilievre voit dans le décret une ingérence indésirable dans la politique québécoise.

Québec a un plan pour déposer une stratégie [sur le caribou forestier], je fais confiance aux Québécois pour un plan qui protège les deux : l’environnement et les chèques de paye. Il faut trouver cet équilibre et les gens ici le font depuis des décennies , a déclaré M. Poilievre devant une vingtaine de travailleurs de l'industrie forestière.

Pierre Poilievre a discuté avec des travailleurs du secteur forestier. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Gestion de l’offre

En plus de protéger les emplois du secteur forestier, le chef conservateur assure qu’il sera aussi présent pour les producteurs laitiers.

Un projet de loi pour protéger le système de gestion de l’offre lors de la négociation de futurs accords commerciaux a été déposé par le Bloc québécois à Ottawa. Les libéraux de Justin Trudeau ont déjà annoncé qu'ils l'appuieraient.

Nous appuyons la gestion de l’offre depuis des décennies. On a réussi à négocier des ententes de libre-échange sans compromettre l’intégrité du système de gestion de l’offre. J’ai déjà appuyé le projet de loi pour aller au comité , a mentionné de son côté Pierre Poilievre.

GNL Québec

Pierre Poilièvre est aussi revenu sur l'abandon de GNL Québec, ce projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel planifié à Saguenay et qui a été refusé par Québec et Ottawa.

Les libéraux, les bloquistes et les autres n'ont pas de bon sens en termes de ressources naturelles. Ils ont empêché le projet de GNL Québec pour favoriser le gaz naturel de la Russie et d'autres dictatures ailleurs. Nous, les conservateurs, pensons qu'on devrait produire le gaz naturel et le liquéfier ici au Canada pour pouvoir déplacer la dépendance de l'Europe à Poutine et donner cet argent aux travailleurs ici , a-t-il enchaîné.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, s'est adressé aux travailleurs de la Scierie Girard. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Rappelons que les promoteurs de GNL Québec ont récemment déposé une demande d’arbitrage exigeant une indemnisation de 20 milliards de dollars au gouvernement canadien. Il a été enregistré devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) du Groupe de la Banque mondiale. La compagnie Ruby River Capital LLC allègue que les refus ont été basés sur des raisons purement politiques et non motivées par les processus d’évaluation environnementale.

En tournée au Québec

Le chef conservateur continue sa tournée régionale jusqu’à mardi soir. Il doit notamment rencontrer des militants locaux au Bistrot du fjord, à Chicoutimi, en soirée. Il se rendra à Thetford Mines mercredi.