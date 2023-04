Le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements de santé en Saskatchewan

Selon un communiqué de la province, les mesures de distanciation physique seront également supprimées dans les établissements de la SHA , incluant les bureaux administratifs, les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de longue durée.

Aussi, toutes les restrictions sur le partage de nourriture et les dons de nourriture ne seront plus en vigueur.

Le gouvernement provincial indique toutefois que les masques seront encore disponibles pour le personnel soignant et les patients qui souhaitent les porter.

Selon le ministre de la Santé mentale et de dépendances, des Aînés et de la Santé en milieux ruraux et éloignés, Everett Hindley, cette décision a été prise après des consultations auprès du ministère de la Santé, et du médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab.

Il ajoute que cette décision prise est résultat d'une meilleure connaissance du virus.

Nous voulons nous assurer que nous traitons cette maladie de la même manière que toutes les autres maladies respiratoires que nous connaissons, en termes de précautions à prendre , précise-t-il.

Le gouvernement provincial indique toutefois que les établissements de santé privés peuvent décider s'ils veulent ou non continuer à rendre le port du masque obligatoire dans leurs enceintes.

La province indique également que le passeport vaccinal ne sera plus disponible pour télécharger à partir du 30 avril.

Avec les informations d'Alexander Quon