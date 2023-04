Un nouveau corps de femme retrouvé dans un dépotoir à Winnipeg

Les policiers ont identifié la victime comme étant Linda Mary Beardy, âgée de 33 ans qui vivait depuis un certain temps à Winnipeg.

Les policiers ne font pas de lien entre cette mort et les victimes d’un tueur en série présumé, dont les restes se trouveraient dans le dépotoir Prairie Green, situé au nord de Winnipeg.

Une mort suspecte qui n'est pas considérée comme un meurtre

Le corps de la victime a été retrouvé lundi vers 15 h par des employés du dépotoir Brady. Le service de police pense qu'il est arrivé sur le site quelques heures avant sa découverte et qu'il aurait été déposé par un camion poubelle de la ville.

Le crédit revient aux employés de la décharge qui ont identifié que le corps était là , a souligné l’inspecteur Shawn Pike, de la police de Winnipeg.

La décharge du chemin Brady est fermée et aucune information n'est disponible quant à sa réouverture.

Pour le moment, cette mort est qualifiée de suspecte par la police, qui ne la considère pas encore comme un meurtre. Par ailleurs, elle ne connait pas les circonstances exactes du décès : on ne pense pas que ça fasse des mois, mais on ne peut pas déterminer le moment ni les causes précis , a expliqué l’inspecteur.

Shawn Pike a laissé beaucoup de questions sans réponse, précisant que l’enquête était en cours. La police n’est pas allée dans le détail du profil de la victime. Elle dit ne pas savoir non plus si d’autres victimes sont liées à cette affaire.

Je peux confirmer, à cet instant, qu’aucune information ne suggère qu’il y a d’autres victimes ou que cette enquête est reliée avec des incidents précédents , a-t-il ajouté. Je veux exprimer nos sincères condoléances , a tenu à déclarer Shawn Pike.

Il s’agit du deuxième corps retrouvé dans un dépotoir de Winnipeg. En juin dernier, les restes de Rebecca Contois, une femme autochtone de 24 ans, avaient été retrouvés dans le dépotoir du chemin Brady.