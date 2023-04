Le NPD de l’Ontario veut protéger les drag queens contre les manifestants

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Ontario demande la mise en place de zones de sécurité pour protéger les drag queens et autres artistes LGBTQ+ contre les manifestants qui ciblent leurs événements.

Kristyn Wong-Tam, qui représente la circonscription de Toronto Centre pour le NPD, a présenté un projet de loi privé en ce sens mardi. Plusieurs artistes drag étaient présents à Queen’s Park pour l'occasion.

Les néodémocrates suggèrent que le Procureur général de l’Ontario puisse désigner certains lieux comme étant des zones de sécurité communautaire LGBTQ+ , pendant une période définie. Cela peut-être, par exemple, des établissements où se produisent des drag queens. Toute manifestation de haine, d’intimidation ou de harcèlement dans un périmètre de 100 mètres autour de ces adresses serait alors condamnée et passible d’une amende allant jusqu’à 25 000 dollars.

Des artistes sur le qui-vive

Crystal Quartz, artiste qui organise des événements un peu partout en Ontario, raconte avoir été la cible de violences anti- LGBTQ+ à de nombreuses reprises.

L'artiste a été témoin de manifestants qui viennent perturber ses spectacles lancent des injures homophobes et tentent d’intimider son public, dit-elle. Maintenant, à chaque fois que je vais me produire, je dois revivre le traumatisme d’avoir à appeler les policiers, et j’ai dû embaucher des agents de sécurité. Je dépense tout mon argent pour assurer ma sécurité.

Scarlett BoBo, drag queen connue pour avoir participé à l’émission de téléréalité Canada’s Drag Race, a également témoigné de son expérience. On veut simplement être considérées, traitées comme égales, comme tout le monde. Je commence à être vraiment fatiguée d’être préoccupée chaque fois que je rentre ou je sors d’un bar, à l’idée d’être battue, qu’on me crie dessus quand je vais travailler. J'adore ce que je fais, mais il y a une menace immédiate.

Prévention de crimes haineux

Le projet de loi du NPD ontarien prévoit aussi la création d’un comité consultatif, composé de députés et de membres de la communauté queer et trans, pour formuler des recommandations sur la prévention et la lutte contre les crimes haineux ciblant les personnes LGBTQ+ .

Le parti a demandé au gouvernement Ford s’il comptait appuyer cette initiative. En chambre et devant la presse, la réponse est venue du ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme, Michael Ford.

Nous avons une communauté LGBTQ+ riche et vibrante ici, je travaille avec elle de plusieurs façons , affirme-t-il.

Le ministre soutient que le gouvernement a l'habitude d'examiner tout projet de loi ou motion provenant de l’opposition, et se dit prêt à collaborer.