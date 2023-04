Les Madelinots pourraient perdre leur unique salle de cinéma

L'entreprise Gestion P. Chevarie, propriétaire de l’immeuble où se situe l'unique salle de projection des Îles, annonce une restructuration de ses différentes activités. Cinéma Cyrco prévoit cesser ses activités de projection d'ici un an.

En 22 ans d'existence, la salle n'a jamais été rentable, selon Patrick Chevarie, propriétaire du Cinéma Cyrco et directeur de Gestion P. Chevarie.

« 30 % de mon bâtiment est alloué à une salle de cinéma qui ne fonctionne pas. » — Une citation de Patrick Chevarie, propriétaire du Cinéma Cyrco et directeur de Gestion P. Chevarie

L'homme d'affaires indique avoir besoin d'espace pour un commerce, situé juste à côté, qui fonctionne à plein régime. C'est là, dit-il, que les priorités changent un peu.

Il explique toutefois que démolir une salle de projection représente un engagement financier de plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour l'instant, d'autres investissements sont privilégiés au sein de son entreprise.

Patrick Chevarie souhaite donc attendre quelques années avant de donner une autre vocation à sa salle de projection, ce qui ouvre la porte à d'autres possibilités quant au maintien des projections dans l'archipel.

Depuis février 2001, Patrick Chevarie et son entreprise Cinéma Cyrco proposent des projections de films aux Madelinots. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Nouveau mandat pour Sofilm?

Le président de Sofilm cinéma parallèle, Jean-Hugues Robert, explique que son organisation, qui projette des films d'auteur dans cette salle depuis plusieurs années, pourrait reprendre les projections de films commerciaux.

L'organisme à but non lucratif (OBNL) est actuellement en réflexion. On a eu quelques discussions avec Patrick Chevarie. Il est très ouvert à l'idée. Il nous demande de lui proposer des scénarios. C'est là-dessus qu'on va travailler , explique M. Robert.

Afin de s’assurer qu’il y ait une variété de films pour la population des Îles, Sofilm cinéma parallèle a déjà entamé des démarches auprès de l'équipe de développement du milieu de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Leur intention est d'embaucher prochainement un agent de développement pour monter un plan d'affaires et valider la faisabilité du projet.

Les représentations cinématographiques feront relâche durant la prochaine saison estivale.

Une décision sera prise par Sofilm en vue de la rentrée. Si l' OBNL ne reprend pas le volet commercial des projections, Cyrco dit vouloir continuer quelques mois, tout au plus un an.

L'avenir à long terme d'un lieu de projection pour le cinéma dans l'archipel pourrait reposer sur le projet de doter les Îles d'une salle de diffusion pluridisciplinaire à vocation régionale. À cet égard, la nouvelle mouture du projet de réaménagement de la maison de la culture et de la bibliothèque Jean-Lapierre est au stade de l'étude de préfaisabilité.