Fin de la saison de motoneige sur fond d’appel au financement

Les conditions sont excellentes particulièrement au nord, c’est encore très beau sur les monts Valin et dans le secteur Onatchiway. On va gratter jusqu’en fin de semaine. Les sentiers vont rester ouverts, mais nous on va arrêter l’entretien , indique le président du club de motoneige, Julien Tremblay.

Le budget de l’organisme ne lui permet pas d’allonger la saison plus longtemps.

On va terminer l’année avec un budget équilibré, mais on a fait certaines runs de surfaçage de moins pour joindre les deux bouts. Ça coûte de plus en plus cher en opération, le prix du diésel et en réparation , explique M. Tremblay.

Devant cette hausse de coût, il réitère d’ailleurs l’appel à du financement supplémentaire.

« Ce n’est plus viable, on est le système nerveux du tourisme hivernal et on n’a aucun support de l’industrie. Tout le monde dit que ça n’a pas de bon sens, mais rien ne bouge et personne ne met la main dans sa poche pour nous aider. » — Une citation de Julien Tremblay, président, Club de motoneige Caribou-Conscrit

Il estime que les clubs de motoneige devraient toucher une plus grande partie des retombées touristiques qu’ils engendrent pour offrir un meilleur service.

Avec plusieurs revenus, on pourrait avoir des machines plus récentes. Nous avons huit machines et quatre sont des 2010 et moins, qui brisent quasiment chaque sortie. Et avec les mécaniciens qui sont de plus en plus rares, ça va devenir difficile à gérer , déplore Julien Tremblay.

Équilibre parmi les clubs

Les 198 clubs de motoneige du Québec sont chapeautés par la Fédération des clubs de motoneige du Québec (FCMQ). L’organisme gère les droits d’accès et verse des redevances aux organisations locales.

Selon Julien Tremblay, les calculs ne sont pas proportionnels aux besoins.

Le mode de rémunération est le même pour les clubs comme nous et les clubs du sud où il n’y a pratiquement pas de neige qui fonctionnent sur six ou sept semaines, des fois moins, avec peu de kilomètres de sentiers et beaucoup de membres. Tandis qu’ici c’est le contraire : on a beaucoup de neige, beaucoup d’achalandage, la saison est très longue, mais la rémunération est la même , explique-t-il.

La prudence est de mise

La Sûreté du Québec (SQ) rappelle aux motoneigistes de rester vigilants même à ce moment de l’année.

Depuis le début de la saison, 24 personnes ont perdu la vie dans les sentiers, ce qui équivaut déjà au total du nombre de décès pour la saison 2021-2022.

La majorité de ces collisions sont causées par le comportement du conducteur. [...] De plus, il est important de circuler dans les sentiers balisés, particulièrement ceux qui traversent les cours d’eau, ceux-ci étant vérifiés par les clubs de motoneige du Québec , précise la SQ dans un communiqué.