Le service d’anesthésie à l’hôpital de Summerside interrompu du 5 au 11 avril

L’équipe d’obstétrique de Summerside sera présente pour le suivi médical des femmes qui devront donner naissance ces jours-là.

Lorsque ce sera possible, les accouchements auront lieu à l’Hôpital Queen Elizabeth en raison du besoin potentiel d’anesthésie , indique la Régie de santé par communiqué.

La province connait une grave pénurie d’anesthésistes, souligne le PDG de la Régie de santé, le Dr Michael Gardam. Environ 40 % des postes d’anesthésistes sont vacants.

La province avait l’habitude de faire venir des anesthésistes de grands hôpitaux de Toronto comme remplaçants, mais ce n’est plus possible parce que la pénurie d’anesthésistes sévit à l’échelle nationale, explique le Dr Gardam.

Le Dr Michael Gardam est le chef de la direction de la Régie provinciale de santé à l'Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : CBC / Craig Chivers

L’Hôpital du comté de Prince n’a aucun anesthésiste à temps plein depuis environ un an et demi et ces remplaçants répondaient aux besoins jusqu’à présent.

Si on dépêche à Summerside un anesthésiste d’un autre hôpital dans la province, il y aura des conséquences sur des patients et des services médicaux de cet autre hôpital, souligne le Dr Gardam. Il dit que cela équivaudrait à se voler des employés les uns aux autres pour garder le système de santé fonctionnel .

Ce n’est pas la première fois que cette situation malheureuse se produit, déplore Michael Gardam.

L’Hôpital du comté de Prince avait annoncé en août 2022 qu’il ne pouvait pas garantir l’offre d’anesthésie péridurale pendant deux semaines. Déjà en mai 2016, l’ancien ministre de la Santé Robert Henderson avait prévenu la communauté que la pénurie d’anesthésistes à Summerside risquait d’entraîner le report d’opérations chirurgicales.

Des procédures reportées, des patients redirigés

Quant aux opérations chirurgicales prévues à Summerside du 5 au 11 avril, elles devront être reportées, et les patients dont les soins exigent une anesthésie seront redirigés à Charlottetown.

La Régie de santé indique qu’un service de transport peut être organisé au besoin pour les patients qui n’auraient pas les moyens d’aller à Charlottetown.

Le Dr Gardam ajoute que beaucoup d’anesthésistes ont pris leur retraite récemment et que la formation en ce domaine attire peu d’étudiants.