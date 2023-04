Les causes de l’écrasement mortel d’un aéronef à Maria restent incertaines

Selon le coroner Jean-Pierre Chamberland, il n’est pas possible d’établir clairement les causes de l’écrasement d’un avion ultraléger survenu à Maria, en octobre dernier.

L’appareil a été retrouvé le nez planté dans le sol dans un champ en fin d’après-midi, le 6 octobre 2022. Le pilote, qui était seul à bord, était coincé dans la cabine, avec de multiples fractures et sans signes vitaux. Son décès a été constaté quelques heures plus tard.

Richard Arsenault était propriétaire du petit aéronef Challenger bleu et blanc depuis 2021.

Les conditions météorologiques étaient excellentes. L’homme était aussi en bonne santé, mais avait subi un pontage cardiaque en 2015 et avait toujours avec lui un vaporisateur de nitroglycérine. Aucune substance toxique ou susceptible d’altérer son jugement n’a été repérée dans son sang.

Richard Arsenault volait à vue. L’heure du vol, le décollage, la direction, l’altitude, la phase du vol au moment de l’écrasement demeurent inconnus.

Le coroner observe qu’il n’y a eu aucun témoin de l’écrasement, mais des gens rapportent avoir vu ou entendu l’appareil en vol en fin de matinée ou en début d’après-midi dans le secteur où l’appareil est tombé.

Après inspection, Hydro-Québec n’a détecté aucune anomalie sur ses installations et selon les observations recueillies par le coroner, l’homme connaissait bien l’emplacement des lignes électriques dans le secteur.

D’après les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports (BST), cité dans le rapport du coroner, l’homme ne possédait pas de permis de pilote.

Le BST a aussi noté que l’appareil avait heurté le sol en piqué et que plusieurs indices laissent croire à une panne de moteur, sans que cela puisse être confirmé. Le moteur, qui équipait l’avion, est sujet à arrêter subitement et a déjà été la cause de pannes en vol. Il ne s’agissait pas non plus d’un moteur certifié pour les aéronefs.

Parmi les causes probables de l’accident, le coroner conclut qu’il est possible que ce soit en raison d’une panne de moteur en vol ou que M. Arsenault ait subi un malaise cardiaque.