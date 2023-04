Les Maple Leafs aux couleurs de l’arc-en-ciel, mais pas leur gardien

Alors que ses coéquipiers mettront du ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel sur leur bâton et un autocollant spécial sur leur casque lors de leur match contre les Blue Jackets de Columbus, le natif de Magnitogorsk, en Russie, ne fera pas de même par crainte de représailles dans son pays d'origine.

Rappelons que la Russie a adopté une loi en novembre dernier qui interdit essentiellement la promotion des communautés homosexuelles. Lundi dernier, le Russe Ilya Lyubushkin, des Sabres de Buffalo, avait refusé d'endosser un chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel pour la même raison. D'autres joueurs russes tels que Nikita Zadorov, des Flames de Calgary, l'ont cependant fait cette saison.

Samsonov n'a pas été rendu disponible pour les journalistes mardi étant donné que Joseph Woll sera le gardien partant des Leafs face aux Jackets. L'organisation n'a pas voulu en dire davantage.

Pas de chandail aux couleurs de l'arc-en-ciel pour les Leafs

Bien que beaucoup d'équipes optent pour le faire, les Maple Leafs n'endosseront pas de chandails aux couleurs de l'arc-en-ciel lors de la période d'échauffement mardi soir. Ils ne l'ont jamais fait depuis qu'ils ont commencé à tenir des soirées de la Fierté en 2017.

Je ne crois pas [que ça change le message] C'est mon avis personnel. On ne l'a jamais fait avant , a dit Morgan Rielly. Que l'on porte un chandail ou non, je crois que les actions parlent plus que les mots, et plus que l'habillement en particulier.

Le défenseur a réitéré que la conviction au sein de l'organisation a toujours été là en ce qui a trait à l'inclusion et l'importance d'entretenir un environnement sécuritaire pour tout le monde.

Le principal intéressé, ses coéquipiers Mark Giordano et Michael Bunting, ainsi que le directeur général Kyle Dubas et le président des Maple Leafs Brendan Shanahan ont tous pris part au défilé de la Fierté de Toronto l'été dernier, a-t-il aussi rappelé.

Des membres de l'organisation des Maple Leafs ont pris part au défilé de la Fierté dans les rues de Toronto l'été dernier. Photo : Twitter/MapleLeafs

Les soirées de la Fierté ont été sujets de controverse à travers la Ligue nationale de hockey cette saison. Pour la première fois, des joueurs ont refusé de porter des chandails spéciaux pour l'occasion, citant leurs croyances religieuses, notamment. Des équipes ont aussi décidé de retirer lesdits chandails pour tous leurs joueurs.

En ce sens, les Maple Leafs estiment que leur soirée est d'autant plus importante.

Pour nous et notre organisation, c'est une occasion d'inclure tout le monde et de soutenir la communauté LGBTQ+. C'est ce qui importe, montrer que notre aréna et notre vestiaire sont ouverts, inclusifs et respectent tout le monde , a dit l'entraîneur-chef Sheldon Keefe.