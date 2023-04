Val-d’Or demande un moratoire sur les gravières dans le secteur Baie-Carrière

Le conseil municipal a adopté une résolution en ce sens lundi soir. La Ville invoque la nécessité de procéder à des études sur le potentiel de ce secteur pour une alimentation future en eau potable.

Cette demande survient alors qu’une demande d’exploitation d’une gravière de la compagnie Norascon est à l’étude à la MRC de La Vallée-de-l’Or. La Ville a exprimé son opposition au projet, le 18 octobre dernier, invoquant notamment l’absence d’acceptabilité sociale.

Depuis ce temps, Val-d’Or a dû fermer son puits d’appoint, en janvier, en raison d’une trop grande concentration de composés perfluorés (PFAS). Selon le conseiller Benjamin Turcotte, la Ville n’est pas activement à la recherche d’une nouvelle source d’eau potable, mais elle doit avoir une vision à long terme.

« Nos services techniques nous disent que ce secteur est le seul susceptible de receler de l’eau potable. » — Une citation de Benjamin Turcotte, conseiller municipal de Val-d'Or

On suspecte qu’il y a un potentiel et on veut le protéger le temps de faire les études hydrogéologiques claires qui pourraient confirmer et quantifier ce potentiel. Avec la situation que l’on vit, on doit prendre des décisions pour le futur. Il y a urgence d’agir et d'assurer que Val-d’Or pourra continuer, dans le futur, d’offrir de l’eau potable libre de composés perfluorés , explique M. Turcotte.

Dans un premier temps, la Ville demande au ministère des Ressources naturelles du Québec un moratoire sur les nouveaux baux d’exploitation dans le secteur de la Forêt récréative. Si le potentiel aquifère est confirmé, elle demande que ce moratoire devienne permanent.

Préséance aux usages publics

La Ville de Val-d'Or rappelle que la Loi sur les mines prévoit que les usages publics, comme la distribution d’eau potable, ont préséance sur tout autre type d’exploitation. Elle rappelle aussi que cette demande s’inscrit dans sa volonté de voir la Forêt récréative obtenir un statut de protection.

On parle en terme de mois et même d’années pour réaliser ces études, précise Benjamin Turcotte. Nous faisons la demande au ministère, mais ce n’est pas nécessairement une formalité. On espère qu’elle sera prise en compte, surtout que la situation que vit Val-d’Or est connue au niveau national et au ministère.

Par ailleurs, la Ville dit être en pourparlers avec des chercheurs pour trouver des solutions de traitement de l’eau de ses deux puits, en lien avec la présence de PFAS. Val-d’Or ignore toujours la provenance de la contamination de ses deux puits.