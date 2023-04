Radio-Canada a révélé mardi que les études en cours sur le troisième lien devraient déboucher sur une version passablement différente de celle qui avait été présentée en avril 2022. Si la construction de deux tubes est toujours envisagée, leur aménagement n’est plus du tout le même.

Tramway inclus?

Plutôt que de faire circuler les voitures dans deux tunnels distincts, l’un dans chaque direction, avec des voies réservées au transport en commun, mais uniquement lors des heures de pointe, Québec étudie maintenant la possibilité de dédier un tunnel entièrement au transport collectif pouvant possiblement accueillir une ligne de tramway.

Toujours selon nos informations, les voitures circuleraient à l’intérieur de l’autre tunnel constitué de deux étages, un pour chaque direction. Un scénario qui rappelle la première version du projet de troisième lien envisagé par la CAQ , à ceci près que les camions y seraient interdits de circulation.

Comme c’est le cas à l’heure actuelle, les camions ne pourraient utiliser que le pont Pierre-Laporte. Rappelons que les poids lourds ne sont plus autorisés à emprunter le pont de Québec depuis de nombreuses années.

Exigence du fédéral

Pierre Barrieau enseigne la planification des transports et l'aménagement urbain à l' UQAM et à l'Université de Montréal. Il voit plusieurs avantages au scénario à l’étude, à commencer par la possibilité d’obtenir du financement de la part du gouvernement fédéral.

Ottawa a été clair : il ne financera pas une intervention qui serait principalement [dédiée aux] voitures. Donc, en le séparant en deux, on arrive à un projet qui est beaucoup plus [susceptible] d’être financé par Ottawa , confie M. Barrieau en entrevue à Radio-Canada.

Celui qui est également président de Gris Orange Consultant voit d’un bon œil la possibilité de faire circuler le tramway plutôt que des autobus dans l’un des deux tunnels du troisième lien.

C'est beaucoup plus logique [d’opter pour] la technologie [du] tramway [plutôt] que des autobus parce que sinon, on va avoir un débordement majeur d'autobus dans le Vieux-Québec, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable , fait remarquer Pierre Barrieau.

Besoin indéniable

Il ajoute que la nécessité d'un lien de transport collectif de qualité entre Lévis et Québec n’est plus à démontrer, et ce, malgré l’impact du télétravail sur le nombre de déplacements quotidiens entre les deux rives du fleuve Saint-Laurent.

« La croissance démographique, la croissance économique dans la région métropolitaine de Québec va amener une croissance de gens de plus en plus qui vont navetter entre Lévis et Québec. Ça, c'est indéniable. » — Une citation de Pierre Barrieau, expert en planification des transports et en aménagement urbain

Autre élément intéressant à souligner selon lui : l’interdiction, pour les poids lourds, de circuler à l’intérieur du futur troisième lien. Une décision qui pourrait éliminer des défis de conception et, ce faisant, générer d’importantes économies.

On parle de gains qui seront dans les centaines de millions de dollars, peut-être même dans les milliards sur le projet, pour la simple et bonne raison qu'on peut avoir des pentes qui sont beaucoup plus abruptes. Donc, on parle de beaucoup moins d'expropriations, beaucoup moins de démolitions, beaucoup moins de dynamitage, et donc, une infrastructure plus économique à construire , fait valoir Pierre Barrieau.

C’est sans compter, poursuit-il, que le réseau routier du centre-ville de Québec n’est pas en mesure d’absorber un afflux de camions supplémentaires.

Argument en moins

En revanche, l’exclusion du camionnage enlève un des principaux arguments mis de l’avant par la CAQ pour justifier la construction d’un troisième lien, note le spécialiste.

Pendant longtemps, le 3e lien, c'était pour que le camionnage venant de l'est n'ait pas à faire le grand détour et là, ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière mouture, le gouvernement du Québec enlève un des éléments principaux justificatifs du projet. Donc, c'est certain que ça peut faire sourciller , prédit M. Barrieau.

Même s’il accorde une plus grande place au transport en commun que la version actuelle du projet, le nouveau scénario du troisième lien ne vient pas clore le débat entourant sa pertinence, soutient le chargé de cours et président de Gris Orange Consultant.

Suivant la volonté du gouvernement du Québec de réaliser le 3e lien, et ce, malgré plusieurs inquiétudes et questionnements, c'est certain que toute portion de transport collectif, c'est mieux que rien, mais il faut toujours se poser la question : est-ce que ce projet-là est réellement nécessaire? [...] La nécessité du 3e lien, c'est quand même quelque chose qui reste à justifier, qui est incertain , insiste Pierre Barrieau.

