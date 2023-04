Le NPD tire la sonnette d’alarme concernant le manque d’ambulance en Saskatchewan

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan tire la sonnette d'alarme quant au manque de disponibilité d’ambulances dans la province. Selon les données révélées par une demande d'accès à l'information, au cours des six premières semaines de 2023, il y a eu 216 cas où aucune ambulance n'était disponible.

Il est incroyablement alarmant de voir le nombre de personnes qui ont appelé et qui n'ont pas eu accès à une ambulance , a déclaré la porte-parole du NPD en matière de santé, Vicki Mowat, lors de la période de questions à l'Assemblée législative, lundi.

Selon les données, Regina a enregistré le plus grand nombre d'incidents sans ambulance disponible, soit 49, de toutes les zones de service entre le 1er janvier 2023 et le 13 février 2023. Aussi, il y a eu 24 incidents à Buffalo Narrows, 17 à Meadow Lake et 9 à Indian Head durant la même période.

Ces données de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) n'incluent pas Saskatoon, car le service d'ambulance y est géré par une entreprise privée.

Ces chiffres sont qualifiés d'inacceptables par le ministre de la Santé dans les régions rurales et éloignées de la Saskatchewan, Everett Hindley. Nous voulons évidemment nous assurer que toutes les personnes qui ont besoin d'une ambulance puissent bénéficier de ce service , dit-il.

Lors de la période de questions, l'opposition est aussi revenue sur le cas de l’ancienne infirmière, Sharon Chartier qui, le 7 février 2023, s'est réveillée avec les symptômes d'une crise cardiaque. Elle a dû attendre plus d'une heure avant qu'une ambulance n'arrive et la transporte à l'hôpital.

Le NPD a également évoqué l'histoire de Kendal Carlberg, qui a été contrainte d'accoucher sur le bord de la route lorsque, en raison du manque de personnel, son mari a dû parcourir près de 200 km pour se rendre à l'hôpital le plus proche.

Investissements en santé

En réaction à cette interpellation, le ministre Hindley rétorque que l'augmentation des fonds consacrés aux soins médicaux d'urgence (SMU) dans le budget provincial 2023-2024 est l'un des moyens mis en œuvre par le gouvernement pour résoudre le problème de la pénurie d'ambulances.

Il ajoute que es 8,8 millions de dollars de financement supplémentaire sont destinés à stabiliser les services dans les zones rurales et éloignées et à fournir un soutien supplémentaire aux opérateurs de SMU sous contrat.

Dans le budget de 2022, la province a annoncé la création de 70 postes d'ambulanciers à temps plein, une mesure jugée insuffisante par le NPD .

Nous avons entendu ce gouvernement essayer de faire valoir que ses investissements faisaient une différence alors que les chiffres montrent exactement le contraire, à savoir que nous avons besoin d'une réforme complète du système ambulancier dans cette province , critique Vicki Mowat.

Avec les informations de Alexander Quon