Près de 30 millions de litres d’eaux usées déversés dans le lac Érié

La tempête hivernale Elliott a causé des pannes d’électricité et mis hors service une usine de traitement des eaux usées dans le Niagara. La région estime que près de 30 millions de litres d'eau non traitée ont été déversés sur une période d’environ 60 heures durant le temps des Fêtes.

La région du Niagara a subi des vents de 120 km/h et une accumulation de 50 cm de neige à la fin décembre, selon un rapport de la région du Niagara.

À Fort Erie, sur les rives du lac du même nom, la tempête a laissé des paysages spectaculaires à Crystal Beach. L’usine de traitement des eaux usées du même quartier était inaccessible pendant plusieurs heures à cause des conditions météorologiques.

La tempête a laissé d'importantes quantités de neige et de glace à Crystal Beach, un quartier de Fort Erie. Photo : Radio-Canada / Image soumise par Cory / CBC

Le jour de Noël 2022, un employé a constaté que l’usine ne fonctionnait plus et que l’eau continuait son chemin sans traitement dans le lac Érié. Des infrastructures essentielles gelées et brisées ont causé la panne des pompes et ainsi le déversement.

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a été contacté lorsque la fuite a été constatée. La région du Niagara a également soumis un rapport au ministère le 23 janvier.