L’hôpital de Sioux Lookout se dote de chambres sécuritaires pour les patients en crise

Ces espaces seront réservés aux patients souffrant de troubles mentaux aigus, considérés à haut risque de se blesser ou de blesser d’autres personnes.

Le centre de santé est une plaque tournante pour 30 communautés des Premières Nations isolées, accessibles uniquement par voie aérienne, et est l'une des premières ressources pour les personnes en crise dans le Nord.

Toutefois, seulement deux petites salles sont actuellement utilisées pour accueillir ces patients.

le Dr Justin Bell, chef de la santé mentale et des toxicomanies au centre de santé, juge que l’espace dans ces salles ne permet pas au personnel de répondre adéquatement aux besoins des patients.

Les chambres en cours de construction seront plus grandes et seront dépourvues de tout objet pouvant être utilisé dans le but de se mutiler, explique-t-il. Chaque salle aura une toilette et un lavabo afin d’éviter que les patients n'aient besoin d'être escortés à l’extérieur de leur chambre.

Elles seront aussi dotées de caméras de sécurité et de télévisions, installées derrière du plexiglas, ajoute le médecin.

La majorité des travaux devrait être achevée d'ici le mois de mai et les salles seront opérationnelles d'ici l'été, se réjouit le Dr Bell.

Urgence au sein des urgences

En 2022, environ 20 % des visites aux urgences du centre de santé Meno Ya Win étaient attribuables à des troubles de santé mentale ou de dépendances, comparativement à 12 % en 2019, explique M. Bell

Dans l’ensemble de la province, ce pourcentage est de 4 %.

Face aux décès liés à la drogue et à la montée en flèche des taux de suicide, NAN Hope, un organisme composé d’intervenants d'urgence et de conseillers des Premières Nations de la Nation Nishnawbe Aski (NAN) – en appelle à la déclaration de l'état d'urgence.

Certaines petites communautés [...] ont enregistré plus de 30 décès au cours de la dernière année , se désole Tannis Smith, coordinatrice et conseillère de NAN Hope.

L’hôpital de Sioux Lookout ne dispose pas de lits psychiatriques ni de psychiatre employé à temps plein. Puisque le centre de santé dépend des hôpitaux régionaux de Thunder Bay et de Kenora pour offrir ces services, les chambres de l’urgence servent ainsi de salles d’attente temporaires.

« En raison de nombreux problèmes tels que la météo, l'accès aux avions et la disponibilité de lits dans les autres hôpitaux, les individus doivent rester dans ces chambres plusieurs jours. » — Une citation de Dr Justin Bell, chef de la santé mentale et des toxicomanies au centre de santé Meno Ya Win

Un modèle souhaité en Ontario

Les départements d’urgence sont de plus en plus nombreux en Ontario à vouloir se doter de telles installations pour les patients souffrant de détresse mentale, mais ce n'est pas toujours faisable, soutient le Dr David Gratzner, psychiatre au Centre de toxicomanie et de santé mentale ( CAMH ) à Toronto.

« À cause de la stigmatisation sociale, à cause du besoin d’espace aux urgences, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale ne sont pas une priorité. » — Une citation de Dr David Gratzner, psychiatre au CAMH

Il a déjà travaillé dans un hôpital qui utilisait deux salles d’entreposage situées à l'arrière des urgences pour les patients en état de crise.

« Imaginez que vous traversez certains des pires moments de votre vie et que vous vous retrouvez assis sur une civière dans une pièce sous des lumières fluorescentes. Il n'y a pas de fenêtre. Ce n'est pas calme. » — Une citation de Dr David Gratzner, psychiatre au CAMH

Toutefois, M. Gratzner concède que consacrer du temps, de l'argent et des ressources à la construction et à l'entretien de salles sécurisées peut être un défi de taille .

Depuis que le CAMH a déménagé dans un nouveau service d'urgence plus spacieux, les incidents violents ont diminué significativement, se réjouit M. Gratzner. Ces choses comptent, elles font une différence. Mais encore faut-il qu’elles soient une priorité , note-t-il.

Il n'y a pas si longtemps que ça, la maladie mentale était souvent un secret de famille, rappelle M. Gratzner. Un membre de la famille disparaissait pendant quelques années — envoyé dans un établissement psychiatrique — sans que personne ne dévoile où il était allé ni pourquoi.

C'est formidable que la stigmatisation s'estompe, mais il y a d'énormes besoins à combler [...] et il est important pour nous de continuer à plaider pour des ressources , s'exclame-t-il.

Avec les informations de Sara Law de CBC