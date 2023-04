Le nombre d’infractions routières est en hausse autour des écoles de Gatineau

Le nombre de constats d’infractions routières autour des écoles est à la hausse à Gatineau depuis un an. C’est ce que révèlent les données des radars mobiles compilées par le ministère de la Justice dans les trois dernières années.

Sur les 44 zones scolaires qui figurent dans la liste du ministère, 23 se trouvent à Gatineau, ce qui permet d’avoir des données étoffées sur le phénomène de la vitesse près des écoles de la région.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) indique toutefois que ce sont 32 zones scolaires qui sont susceptibles de faire l’objet de surveillance, même si elles ne figurent pas toutes dans les documents gouvernementaux.

Certaines données obtenues par Radio-Canada sont éloquentes. De mars 2022 à février 2023, 1119 constats d’infraction ont été transmis à des automobilistes près de l’école du Vieux-Verger seulement. L’école est située dans le secteur d’Aylmer, à quelques rues au sud du boulevard des Allumettières. L’année précédente, ce sont plutôt 270 constats qui avaient été signifiés dans ce secteur.

Près de l’école du Marais dans le district du Plateau, ce sont 792 constats qui ont été transmis dans la dernière année, soit plus du double de l’année précédente.

Selon le SPVG , cette augmentation importante vient du fait qu’il y a eu moins de constats d’infraction octroyés pendant la pandémie, mais les restrictions sanitaires ne justifient pas tout.

Les agents qui opèrent les radars photo remarquent les endroits où il y a plus d’infractions, donc ils décident de faire plus de surveillance dans certains secteurs , indique Josée Bouchard, agente relationniste pour le SPVG .

Josée Bouchard agente relationniste pour le Service de police de la Ville de Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Bien que ce soit le ministère des Transports qui détermine les endroits exacts où les radars peuvent être postés, les agents du SPVG ont leur mot à dire, et les résidents aussi. Ce sont parfois des plaintes qui mènent à l’installation de radars à des endroits précis.

Mme Bouchard précise également que tout le monde a un rôle à jouer pour assurer la sécurité dans les zones scolaires.

Souvent, ce sont les parents qui commettent les infractions , dit-elle. Ils sont pressés et on comprend la situation, mais ça ne vaut pas la peine de créer un accident et de blesser un enfant ou un adulte.

Revoir les aménagements

De son côté, le directeur général de MOBI-O, Patrick Robert-Meunier, n’est pas surpris de l'augmentation des constats d'infraction près des écoles.

C'est toujours décevant et frustrant parce que ça cause beaucoup d’enjeux de sécurité. Ça décourage les parents d'envoyer leur enfant à pied ou à vélo à l'école , affirme-t-il.

Patrick Robert Meunier, directeur général de MOBI-O (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Ce dernier remarque par ailleurs que les infractions sont plus fréquentes dans les quartiers qui ont été construits plus récemment; des secteurs où les rues favorisent la vitesse , selon lui.

Même s’il reconnaît que les radars mobiles peuvent avoir un effet dissuasif, il croit cependant qu’il ne s’agit pas d’une solution parfaite.

La répression, c’est une chose, ça peut décourager certaines personnes. Quand le radar mobile n’est pas là, les gens recommencent à rouler vite , ajoute-t-il toutefois.

Selon lui, il faut améliorer les aménagements autour des écoles.

Il faut des trottoirs plus larges, des routes plus étroites, des voies plus larges. C’est ça qui fait en sorte qu’au final, les gens vont rouler moins vite , explique-t-il.

Mobi-O est d’ailleurs mandaté par la Ville pour poser des diagnostics et proposer des solutions pour améliorer la circulation dans certains secteurs. Même s’il sent une bonne collaboration, certaines améliorations tardent à voir le jour parce qu’elles sont parfois coûteuses, déplore-t-il.

Des fois, il faut corriger des erreurs qui ont été faites dans le passé lorsqu’on a aménagé les rues et les quartiers, et ça, ça prend des fonds , dit M. Robert-Meunier. Oui, la Ville doit s’engager, mais il y a le gouvernement du Québec aussi qui doit s'engager.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil