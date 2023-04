Québec demande une enquête publique sur la tragédie du Vieux-Montréal

Selon nos sources, le gouvernement Legault doit annoncer officiellement mardi après-midi qu'il demande la tenue d'une enquête publique sur les circonstances entourant le violent incendie qui a ravagé l'édifice William-Watson-Ogilvie dans lequel sept personnes ont perdu la vie et neuf autres ont été blessées.

De nombreuses voix s'étaient élevées dernièrement, notamment celles des trois partis d'opposition à Québec et de l'opposition officielle à Montréal, pour qu'une enquête publique soit ouverte sur les circonstances et les éventuelles négligences qui ont mené à cette tragédie.

Au moins 22 personnes se trouvaient dans l'immeuble de la rue du Port, dans le Vieux-Montréal, près du musée Pointe-à-Callière, lorsque l'incendie s'est déclaré le 16 mars, vers 5 h 45 du matin, dans l'immeuble patrimonial de trois étages.

L’immeuble comprenait un bureau d’architectes au rez-de-chaussée et une quinzaine d’appartements aux deuxième et troisième étages.

Immeuble non conforme

Coincées dans les chambres et les couloirs par les flammes, plusieurs personnes ont dû sauter par les fenêtres pour sauver leur vie. Sept autres personnes n'auront pas eu cette chance. Leurs corps ont été retrouvés dans les décombres, certains plusieurs jours après l'incendie.

Les flammes ont pris naissance très tôt le matin dans un immeuble de la rue du Port, dans le Vieux-Montréal. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Dès le lendemain du drame, plusieurs témoignages soulevaient d'importantes questions sur la conformité et la sécurité du bâtiment qui abritait des logements sans fenêtre ou issue de secours qui étaient affichés illégalement sur la plateforme de location à court terme Airbnb.

Non seulement ces logements n'étaient pas conformes en matière de sécurité incendie, mais il est également interdit par les règlements municipaux d'exploiter des immeubles de locations à court terme dans ce secteur. Or, cette tragédie a révélé qu'il n'y a pas que dans le Vieux-Montréal que c'était le far west dans le milieu de la location à court terme.

Selon un rapport du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), sur les 30 000 annonces recensées le mois dernier sur la plateforme Airbnb pour des locations de logements et de chambres au Québec, 79 % n'étaient pas des logements certifiés, comme l'exige pourtant la Loi sur l'hébergement touristique.

Action collective

Le 31 mars dernier, le père d'une des victimes a déposé une demande d'action collective à la Cour supérieure du Québec de 22 millions de dollars en dommages et intérêts au nom des proches et des familles des victimes de l'incendie.

Le toit de l'immeuble s'est effondré dans l'incendie, ainsi que les étages intérieurs. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

La poursuite vise le propriétaire du bâtiment, Emile Benamor, le locateur des logements, Tarik Hassan, et la compagnie Airbnb, qui affichait sur son site les locations en contravention de la législation québécoise et municipale.

Montré du doigt pour son inaction dans ce dossier, le gouvernement Legault avait annoncé dans les jours suivants une modification imminente de la Loi sur l'hébergement touristique.