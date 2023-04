Avertissements de tempête hivernale et de pluie verglaçante dans le Nord de l’Ontario

Plusieurs communautés du Nord-Ouest de l’Ontario pourraient recevoir jusqu’à 25 cm de neige mêlée de grésil et de verglas d’ici mercredi soir selon Environnement Canada, alors que le Moyen-Nord et le Centre de la province sont sous un avertissement de pluie verglaçante pour la nuit prochaine.

Les précipitations commenceront mardi soir sur la plupart des secteurs visés par les avertissements.

Thunder Bay et les secteurs au nord et à l’est du lac Supérieur recevront entre deux et quatre centimètres de neige à l’heure au plus fort de la tempête.

La visibilité sera réduite en raison de la neige parfois forte et de la poudrerie.

Dans le Nord-Est, les régions du Grand Sudbury, de Sault-Sainte-Marie, de North Bay et de Nipissing Ouest, entre autres, recevront environ 5 mm de verglas la nuit prochaine selon Environnement Canada.

Les précipitations se changeront en pluie mercredi matin.

D’autres municipalités un peu plus au nord, dont Timmins, Hearst, Kapuskasing et Kirkland Lake font pour l’instant l’objet d’un bulletin météorologique spécial.

Elles pourraient aussi recevoir de la pluie verglaçante mercredi, en plus d’environ 5 à 10 cm de neige.