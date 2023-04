Portugal. The Man, The Australian Pink Floyd Show et Robert Charlebois au Sherblues & Folk

Le dévoilement de la programmation a eu lieu mardi matin au Théâtre Granada.

Les Louanges, Lisa Leblanc et Robert Charlebois seront sur scène le mercredi. Puis, le lendemain, ce sera au tour de Hein Cooper et The Australian Pink Floyd Show. Vendredi, Les Shirley, The Franklin Electric et Portugal. The Man seront en vedette. Pour la soirée de clôture, on pourra y entendre Erja Lyytinen, The Sheepdogs et Pupi.

Les amateurs de musique pourront assister à un total de 14 concerts sur la scène du centre-ville et une trentaine d'autres seront présentés dans des bars et restaurants du centre-ville. Pour ces spectacles, la programmation sera dévoilée à la fin mai.

Les passeports pour assister aux spectacles extérieurs sont mis en vente ce mercredi midi. Pour la semaine, il en coûtera 75 $ alors que pour un billet journalier, il faudra débourser 52,50 $. Il n'y a que 15 000 passeports de disponibles.

Le festival aura lieu du 4 au 8 juillet prochain.