Un employé meurt des suites d’une agression subie au casino de Moncton

La GRC confirme que des agents se sont rendus dans un établissement de la promenade Casino, à Moncton, vers 0 h 50 le 4 mars, afin de répondre à un signalement d’agression.

Un homme de 56 ans de Moncton a été transporté à l'hôpital pour des blessures que l'on croyait graves. Un homme de 50 ans de Riverview a été arrêté sur les lieux. Il a ensuite été libéré en attente de comparution devant le tribunal , indique le caporal Hans Ouellette par courriel.

Il ajoute que la victime de l’agression est décédée de ses blessures à l’hôpital trois semaines plus tard, le 28 mars. La GRC poursuit son enquête. Le dossier est maintenant entre les mains du Groupe des crimes majeurs.

Radio-Canada Acadie a pu confirmer auprès d’une membre de la famille immédiate de la victime qu’il s’agit de Rodney Frenette.

Une tragédie pour sa famille et ses collègues

Selon son avis de décès, cet homme de 56 ans a longtemps travaillé à Campbellton. Il travaillait depuis sept ans au Casino Nouveau-Brunswick à titre de gérant de la nourriture et des breuvages.

Rodney Frenette est décédé le 28 mars des suites de blessures subies lors d'une agression au Casino Nouveau-Brunswick. Photo : Photo contribution

De nombreux musiciens de la région qui donnent régulièrement des concerts dans cet établissement ont fait part de leur tristesse dans les réseaux sociaux au cours des derniers jours.

Une célébration de la vie de Rodney Frenette aura lieu mercredi à 14 h au Casino Nouveau-Brunswick. Le pub Hub City fermera ses portes pour l’occasion afin de permettre à l’équipe d’assister à l’événement, lit-on sur la page Facebook de l’établissement.

Radio-Canada Acadie a contacté l’entreprise ontarienne qui détient et gère Casino Nouveau-Brunswick, Great Canadian Entertainment ainsi que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique du N.-B. afin d’obtenir plus d’informations. Nous n’avons pas encore obtenu de réponse de leur part.