Halte-chaleur de Hull : des déménagements sur fond de tension

Nous sommes le 27 octobre 2022 à l’aréna Robert-Guertin. La mairesse de Gatineau, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais et des représentants d’organismes communautaires sont rassemblés pour une annonce qui a des airs de déjà-vu. Après un an sur la rue Émile-Bond, à une quinzaine de minutes de marche de l'aréna, on annonce le retour de la halte-chaleur de Hull au centre Robert-Guertin.

Comment en est-on arrivé à cette unique solution de retourner dans un local considéré par des intervenants du milieu comme étant inadéquat? Des documents obtenus par Radio-Canada démontrent le processus complexe qui entoure les deux déménagements de la halte-chaleur et les débats entourant la responsabilité de la lutte à l’itinérance.

Le 27 octobre 2022, la mairesse de Gatineau, France Belisle, ainsi que des représentants du CISSS de l'Outaouais et des organismes communautaires annonçaient le retour de la halte-chaleur de Hull à l'aréna Robert-Guertin. Photo : Radio-Canada

La halte-chaleur a été aménagée dans la salle Jos Montferrand de l'aréna Robert-Guertin, en décembre 2020. Les mesures sanitaires qui imposent la distanciation physique limitent alors la capacité d'accueil du Gîte Ami.

La halte-chaleur offre un lieu de répit pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas s'y rendre et le Bureau régional d'action sida Outaouais (BRAS) accepte d'offrir le service, même si ce n'est pas sa mission principale.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un premier déménagement qui ne passe pas

Moins d’un an plus tard, en septembre 2021, la Ville de Gatineau avise ses partenaires qu’elle ne va pas retarder la démolition de l’aréna, prévue pour le début de l’année 2022.

Les relations ne sont pas au beau fixe à cette époque entre l’administration municipale et les autorités de la santé.

Radio-Canada a obtenu une lettre écrite par l’ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, le 6 octobre 2021, au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, dans laquelle il fait part de conflits sur le financement de la halte.

« Notre compréhension est que le MSSS [ministère de la Santé et des Services sociaux] s’attend à ce que la Ville de Gatineau, à défaut de pouvoir fournir un local municipal, défraie les coûts pour l’achat ou la location d’un local pouvant servir de halte, ce que nous n’acceptons pas [...] Nous avions signifié clairement au CISSS de l’Outaouais, à plusieurs reprises, que les dépenses au-delà des opérations régulières pour le prêt de l’aréna seraient facturées. La Ville a avancé un montant de près d'un million de dollars pour cette mesure et des discussions sont toujours en cours avec le CISSS de l’Outaouais pour obtenir un remboursement total [...] Si le CISSS de l’Outaouais ne nous rembourse pas les dépenses qui relèvent de lui, devrons-nous facturer chacun de nos gestes au gouvernement du Québec? » — Une citation de Extrait d’une lettre de l’ancien maire Maxime Pedneaud-Jobin

Le maire Pedneaud-Jobin souligne aussi que la Ville n’est pas responsable du dossier de la lutte contre l’itinérance.

[L]e pas que nous ne sommes pas prêts à franchir, c’est d’utiliser nos revenus municipaux pour pérenniser une offre de service qui relève clairement d’un champ de compétence provinciale.

Il s’inquiète aussi du fait que le CISSS de l’Outaouais n’a pas déposé de demande de financement pour la location d’un lieu pour la halte.

Questionnée sur ces tensions, la directrice adjointe à la direction santé mentale et dépendance au CISSS de l’Outaouais, Jeneviève Caron, répond qu’il y a eu des efforts pour clarifier la responsabilité des paiements pour la halte-chaleur.

Dans une réponse à cette lettre, le ministère de la Santé et des Services sociaux invite simplement l’administration municipale à poursuivre ses discussions avec le CISSS de l’Outaouais pour trouver une solution commune, dans le respect de nos champs de compétence respectifs .

Un emplacement est trouvé

Un nouveau local dans le quartier industriel près de l’autoroute 50 est finalement identifié : le 20 Émile-Bond.

C’était déjà beaucoup mieux que l’aréna parce que l’entrée était dans la halte-chaleur et puis, on avait des petites pièces où on pouvait séparer les gens quand ça allait un peu moins bien , se rappelle l’ancienne directrice adjointe du BRAS responsable des haltes-chaleur, Annie Castonguay.

La halte-chaleur a été déménagée pendant un an au 20 rue Émile-Bond dans le secteur industriel situé aux abords de l'autoroute 50. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Le travail est immense pour répondre aux besoins des usagers.

Dans un courriel obtenu par Radio-Canada et envoyé une semaine après le déménagement, Annie Castonguay avise le CISSS de l’Outaouais et l’administration municipale des nombreux problèmes auxquels elle fait face.

Elle souligne que les chaises pliables disponibles se lancent facilement et sont un danger, que des lits ont été brisés par des usagers, que certains consomment de la drogue à l’intérieur et qu’un employé s’est même piqué accidentellement avec une seringue. À cela s’ajoute le fait que les locaux sont assez petits et que cela crée des tensions entre les usagers.

La distance qui sépare le 20 Emile-Bond des autres ressources en itinérance est aussi un enjeu.

Même si le local est situé à une quinzaine de minutes de marche du Gîte ami, des personnes en situation d’itinérance ne veulent pas se déplacer par temps froid entre ces deux lieux.

C’est ce qui ressort du compte rendu de la rencontre du 1e février 2022 du Comité des partenaires en itinérance, piloté par le CISSS de l’Outaouais.

On y note que cela force les policiers à intervenir pour expulser des usagers du Gîte Ami qui ne veulent pas quitter les lieux lorsqu’il n’y a plus de place, alors qu’ils pouvaient précédemment facilement se rendre à la halte à l’aréna Robert-Guertin.

L'ancienne directrice adjointe du Bureau régional d'action sida, Annie Castonguay s'est grandement investie dans le projet de halte-chaleur de Hull, mais elle craint que ce ne soit plus le modèle approprié. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

Malgré tout, Annie Castonguay espère que ce ne sera pas une solution à court terme pour la halte-chaleur, car le bail comprend, selon elle, une possibilité de renouvellement pour cinq ans. Elle fait une série de demandes au CISSS de l’Outaouais qui sont acceptées : construire une deuxième toilette et recouvrir les murs de gypse par du bois afin d’éviter les bris.

Des courriels obtenus grâce à notre demande d’accès à l’information font aussi état de tensions entre l’équipe des communications de la Ville et le CISSS de l’Outaouais lors de la préparation d’une annonce en itinérance.

Ça va tout croche encore une fois , affirme une directrice de la Ville à propos de cette collaboration. Seigneur que c’est pas évident travailler avec eux. Dans la rencontre, tout est beau, on va travailler en collaboration. Plus rien par la suite..! lui répond une employée du service des communications.

« [I]l semble y avoir un problème de coordination. Je sais que le CISSS de l’Outaouais est une énorme boîte et qu’ils ont probablement des problèmes de communication à l’interne. En ce qui nous concerne, nous n’avons appris l’existence de cette conférence [de presse] que par hasard. » — Une citation de Extrait d’un courriel envoyé à l’administration municipale le 21 mars 2022 par le service des communications du Service de police de la Ville de Gatineau

Cette tension perdure comme le démontre un courriel du 12 juillet 2022, majuscule à l'appui, intitulé ÇA JOUE DU COUDE EN ITINÉRANCE et dans lequel une chef de service à la Ville évoque qu’aucun organisme ne veut opérer la halte-chaleur.

Jeneviève Caron du CISSS de l’Outaouais répond, en entrevue, que la collaboration avec la Ville et les organismes est bonne et que des efforts sont faits pour assurer une communication fluide entre les partenaires.

Donc on travaille vraiment avec les partenaires pour voir quelles initiatives vont le mieux répondre aux besoins de la population [...] C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va continuer de faire.

Un occupant encombrant

L’arrivée de cette population vulnérable sur la rue Émile-Bond ne plaît pas à tous dans le secteur.

Au cours de l’année 2022, des résidents du quartier Wrightville et des commerçants situés non loin de la halte font des plaintes au BRAS et au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Malgré la mise sur pied d’un comité de cohabitation avec les principaux acteurs du quartier, plusieurs inquiétudes et critiques persistent.

« Chaque jour, il y a un ou des utilisateurs de la halte-chaleur qui tentent de rentrer dans mon commerce pour voler de l’équipement ou des effets personnels. Mes employés et mes clients ont peur pour leur sécurité. C’est extrêmement épuisant. Jamais dans le passé nous n’avons vécu de chose pareille [...] Nous ne pouvons pas continuer ce genre de voisinage. » — Une citation de Plainte d’un commerçant envoyée le 3 août 2022

Le compte rendu de la rencontre du 25 mai 2022 du Comité tactique en itinérance de la Ville de Gatineau consulté par Radio-Canada fait aussi état de la présence d’un groupe criminel ayant établi son campement entre le 20 Émile-Bond et l’autoroute 50.

On y lit que ce groupe commet des actes de violence et des crimes dans les environs . Il est aussi indiqué qu'il exploiterait les usagers de la halte, ce qui est qualifié de criminalité masquée puisque cela donne l’impression que ce sont eux qui commettent les actes illégaux.

Retour à l’aréna

Lors de l’annonce du retour de la halte à l’aréna Robert-Guertin à l’automne 2022, les partenaires mentionnent que le bail prend fin sans toutefois expliquer pourquoi celui-ci n’est pas renouvelé.

Dans la fiche préparatoire de cette annonce obtenue grâce à la demande d’accès à l’information, c’est le fait que le local situé au 20 Émile-Bond n’était pas idéal et était situé trop loin des services, dont ceux de la Soupe populaire qui est avancé comme explication.

C’est aussi ce qui est proposé comme réponse dans le document préparatoire à l’annonce, si un journaliste demande pourquoi le bail n’a pas été renouvelé.

La mairesse de Gatineau, France Belisle, dit avoir demandé, peu après son élection, de reporter la destruction de l'aréna Robert-Guetin, mais que cette démolition ne sera pas retardée de nouveau en 2023. Photo : Radio-Canada / Raphael Tremblay

En entrevue, la mairesse de Gatineau, France Belisle, affirme qu’après son élection, elle a rapidement donné la directive à l’administration municipale de retarder la démolition de l’aréna.

Avant qu’on donne le go pour démolir Guertin, j’ai besoin de savoir ce qui se passe avec Émile-Bond.

Quand, à l’automne, le CISSS de l’Outaouais soumet une demande formelle à la Ville d’identifier un local, c’est l’aréna qui est à nouveau proposé.

L’avenir de la halte-chaleur

Depuis le retour à l’aréna, la halte-chaleur est à proximité des autres services offerts aux personnes en situation d’itinérance comme le Gîte Ami et la Soupe populaire. Sa capacité a été augmentée et elle peut accueillir 60 personnes.

C’est deux fois le nombre maximum que pouvait accueillir le précédent local et beaucoup trop, selon Annie Castonguay qui a quitté le BRAS au cours de l’été 2022, mais qui suit la situation.

Je me rappelle m’être même dit que c’était cliniquement irresponsable. On ne pouvait pas mettre 60 personnes qui ne vont pas bien au même endroit.

L'itinérance est en croissance à Gatineau et le phénomène est aggravé par la crise du logement qui pousse certaines personnes sans problèmes de consommation ou de santé mentale à la rue. Photo : Radio-Canada / Raphel Tremblay

Depuis le retour, les problèmes se sont multipliés pour la halte-chaleur et le BRAS Outaouais.

Une fuite d’eau a forcé les usagers à passer deux nuits dans des autobus de la Société de transport de l’Outaouais (STO) et a fait perdre à l’organisme tous les matelas qu’il possédait. Des organismes communautaires ont aussi écrit une lettre aux élus de Gatineau pour dénoncer les conditions de vie difficiles, voire insalubres, à l’aréna. Le BRAS a pour sa part décidé de mettre fin à son implication au sein de la halte-chaleur depuis mars 2023.

Son directeur général, Sylvain Laflamme, remet en question le modèle actuel de la halte-chaleur et estime qu’il ne peut répondre à lui seul aux besoins. Il estime qu’il faut miser sur les mini-milieux où environ une dizaine de personnes sont prises en charge et obtiennent un réel accompagnement ainsi que sur les projets de logements sociaux.

Le Bureau régional d'action sida a cessé de fournir les services aux usagers de la halte-chaleur de Hull, explique le directeur général de l'organisme, Sylvain Laflamme. Photo : Radio-Canada / Raphel Tremblay

Le bail entre le CISSS de l’Outaouais et la Ville se termine le 15 mai 2023. La mairesse France Belisle a répété à maintes reprises qu’il n’y aurait pas de nouveau report des travaux de démolition de l’aréna Robert-Guertin.

Depuis le déménagement, la mairesse a interpellé le gouvernement québécois sur sa responsabilité dans la lutte contre l’itinérance qui est de plus en plus assumée par les municipalités.

À moins de deux mois de cette échéance, aucune solution n’a encore été trouvée et les acteurs se disent toujours en réflexion.