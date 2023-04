Le dogecoin a remplacé le logo de Twitter, la cryptomonnaie voit son cours s’envoler

Cette décision d'Elon Musk de remplacer l'historique oiseau bleu comme logo de Twitter, qu'elle soit permanente ou qu'il s'agisse d'une plaisanterie de courte durée, a fait grimper le dogecoin de 0,08 $ US (0,11 $ CA) à plus de 0,10 $ US (0,13 $ CA), soit une hausse de plus de 20 %.

Le propriétaire de Twitter, suivi par 133 millions de comptes, utilise depuis longtemps la plateforme pour faire de l'autopromotion et de l'humour. Il l’a déjà fait pour le dogecoin, une cryptomonnaie très volatile créée à l'origine pour une blague.

Lancée en 2013, elle était une réponse ironique à deux phénomènes du web : les cryptomonnaies, qui se multipliaient dans le sillage du bitcoin, et les montages d'une photo de chien de race shiba inu très reprise sur Internet.

Dopé par une certaine frénésie d'achats autour de valeurs improbables au début de l’année 2021, ainsi que par les multiples messages positifs d'Elon Musk sur Twitter, le dogecoin s'était envolé jusqu'à valoir plus de 0,70 $ US (près de 1 $ CA) en mai 2021. C’était avant de commencer à reculer, peu après la diffusion d'une émission satirique dans laquelle le milliardaire qualifiait dans un sketch la devise virtuelle d'arnaque .

Un investisseur ayant perdu de l'argent en pariant sur le dogecoin avait déposé par la suite, en juin 2022, une plainte réclamant 258 milliards de dollars américains (347 milliards de dollars canadiens) à Elon Musk et à ses entreprises Tesla et SpaceX. Le milliardaire tente de faire rejeter cette poursuite par la justic américaine.

Le changement du logo de Twitter a suscité une multitude de messages mettant en scène le chien, notamment de la part d'Elon Musk lui-même, qui a publié sur le réseau social une conversation avec une personne, datant de l'année dernière, dans laquelle il promettait d'acheter Twitter et de faire du shiba inu son logo.

