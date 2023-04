L’ex-députée Celina Caesar-Chavannes se présente à la mairie de Toronto

Celina Caesar-Chavannes, une ancienne députée fédérale qui a accusé Justin Trudeau d'avoir crié après elle, se lance dans la course à la mairie de Toronto.

Elle s'est inscrite officiellement mardi à l'hôtel de ville au lendemain du début de la période de mise en candidature.

Mme Caesar-Chavannes avait quitté le caucus libéral en 2019 pour siéger comme indépendante après avoir accusé le premier ministre Justin Trudeau de s'être fâché contre elle, ce qu'il a nié.

Elle est aussi l'auteure du livre Can You Hear Me Now?(Pouvez-vous m'entendre maintenant?).

Autres candidats

Pas moins de 28 autres candidats se sont inscrits lundi pour l'élection partielle à la mairie du 26 juin.

Parmi eux : l'ex-chef de police Mark Saunders, les conseillers municipaux Brad Bradford et Josh Matlow, l'ex-conseillère Ana Bailão et la députée provinciale Mitzie Hunter.

Les intéressés ont jusqu'au 12 mai pour poser leur candidature.