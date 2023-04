L’impasse persiste sur l’avenir du pont fermé à Ferland-et-Boilleau

L'infrastructure sera définitivement fermée le 1er mai prochain, ce qui isolera des dizaines de résidents permanents et temporaires.

Selon les analyses, la structure du pont risque de s’effondrer et plusieurs intervenants sont à la recherche d'une solution.

On a une solution sur laquelle on travaille. Il y a encore des liens à attacher. Le fond du problème origine effectivement sur la propriété du pont et du chemin qui est privé. Un organisme public ne peut pas investir d'argent public sur un terrain privé. Juridiquement, on est en train d'éclaircir la situation , explique le maire de Ferland-et-Boilleau, Hervé Simard.

Pour cette raison, le maire estime qu’il est impossible pour sa municipalité d’adopter un règlement d’emprunt afin de lancer des travaux de réfection, contrairement à ce qu'avance la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

On est en train de travailler avec notre procureur pour trouver une solution pour s'approprier ce bout-là [le chemin et le pont Louis-Joseph Tremblay] et d'être capable de faire les interventions publiques par la suite , ajoute M. Simard.

Le député de Dubuc, François Tremblay essaie, lui aussi, de dénouer l’impasse.

On est depuis deux semaines à temps plein sur le dossier de ce qui est un pont, mais qui était aussi une passerelle de motoneige. Maintenant, on est en train d'attacher des solutions plus concrètes pour assurer de cibler le bon programme, mais il y a beaucoup de sensibilité sur le dossier. Même au niveau des compensations pour les résidents du secteur. On va continuer de le suivre de très près , assure-t-il.

Le temps presse. Avec la fermeture complète du pont en mai, le maire de Ferland-et-Boilleau espère qu'une solution pourra être mise en place dès juin. Dans le pire des cas, ce sera à l'automne, à son avis.

D’après le reportage d’Annie-Claude Brisson